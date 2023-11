Tadej Pogacar remporte le Critérium de Saitama au Japon

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Emirates) a remporté la 6e édition du Critérium de Saitama au Japon, une traditionnelle course de kermesse d'après-saison que Jasper Philipsen avait gagnée l'an dernier. Tadej Pogacar, vainqueur du Tour de Lombardie pour clôturer sa saison, a devancé l'Américain Sepp Kuss (Jumbo-Visma) dans un sprint à deux, en côte, au bout de 59.5 km sur un circuit de 3,5km. C'était la première fois que le Slovène prenait part au Critérium de Saitama.

Le Slovaque Peter Sagan (TotalEnergies) a pris la 3e place à 16 secondes devançant de quelques mètres le Britannique Mark Cavendish (Astana Qazaqstan) 4e

:

