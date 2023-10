Syriër Rabi (37) tot pastor gewijd in protestantse Mechelse kerk waar hij zelf geld voor inzamelde: “Wat een w

Erediensten verlopen er simultaan in het Arabisch en het Nederlands.

Haven wordt laboratorium voor sleepboot van toekomst: “Als ik op waterstof kan varen, stel ik mijn pensioen misschien nog wat uit”Man die Claudia Van Der Stichelen doodschoot nog voortvluchtig: parket gaat uit van link met dossier van advocate

29 oktober: "We doen wat we zeggen"Paul Van Tigchelt werd onder een woelig gesternte minister van Justitie en de Noordzee. Hij is vastberaden in de veiligheidsaanpak: "We doen wat we zeggen." Hij werd daarin bijgetreden door minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. Nederlanders zijn veel directer dan ons. Patrick Van Gompel schreef er een boek over.

Praten met kinderen over de dood: 'Beelden uit Gaza toch wat filteren'Praten over opa die overleden is, houdt hem langer dichtbij. Maar hoe praat je met kinderen over zoveel dood en geweld in de wereld? 'Je moet er niet over liegen, maar beelden uit Gaza zou ik toch een beetje filteren', zegt rouwexperte Uus Knops.

ChatGPT: wat krijg ik voor die 'Plus'?Wie de nieuwste en beste versie van ChatGPT wil gebruiken, kan een ChatGPT Plus abonnement nemen. Wat krijgt u dan extra, en loont het de moeite?

Met Mike Johnson als Speaker is een nieuwe couppoging niet ondenkbaarWat als Donald Trump in 2024 opnieuw de verkiezingsuitslag betwist? Na enkele wetswijzigingen lijkt de kans op zo'n coup wat kleiner. Maar de nieuwe voorzitter van het Huis van Afgevaardigden kan een zeer kwalijke rol spelen.

Madonna, Mick en het theater van de levenslange jeugdNee, ik behoor niet tot de zeer gestrenge lezers die telkens wanneer er iets wat in de verte op een woordspelinkje lijkt hun blad kruist ongeduldig met de ogen beginnen te rollen, laat dat duidelijk zijn, maar met de omschrijving door een muziekrecensent van Madonna als 'Ma Bomma' had ik deze week toch wat moeite, eerlijk gezegd.

Bij de overlevenden van de Hamas-aanvallen: 'Ik denk niet dat de wereld begrijpt wat hier is gebeurd'Aan de grenzen van Gaza zijn de kibboetsen en steden spookachtig leeg. De overlevenden zijn gevlucht naar een hotel aan de Dode Zee. Daar rouwen ze om de grootste slachtpartij op Joden sinds de Tweede Wereldoorlog. 'Eerst moet Hamas onze mensen terugbrengen, dan pas mogen de bommen op Gaza stoppen.