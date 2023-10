Suske en Wiske Museum in Kalmthout is gered dankzij overnemer

Vorig jaar liet de provincie Antwerpen weten dat ze op 1 januari 2025 definitief stopt met de uitbating van het Suske en Wiske Museum in Kalmthout. Een twintigtal mogelijke kandidaat-overnemers werd aangeschreven, maar er werd geen nieuwe exploitant gevonden.

De provincie gaf zich nadien nog twee weken extra om een koper voor het museum in de Kempen te vinden voor een minimale verkoopprijs van 775.000 euro. Kandidaten moesten een nota opmaken waarin ze aangaven hoe ze de link tussen de site en het werk van Willy Vandersteen wilden bestendigen en publiek toegankelijk houden.Uiteindelijk trekt Luc Van Thillo, die ook eigenaar is van Robotland in Essen, aan het langste eind.

Van Thillo weet zich in het overnamebod gesteund door Studio Vandersteen en Standaard Uitgeverij. Dat is cruciaal voor het verdere gebruik van de namen en afbeeldingen van de figuren uit het Suske en Wiske Museum. Ook de erven Vandersteen, die door de provincie geconsulteerd werden in de beoordeling van het bod, geven hun steun. headtopics.com

