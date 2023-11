“Surreëel”: bestuurder rijdt achteruit en maakt rechtsomkeer in drukke tunnel in Brussel

De beelden verschenen dinsdag op YouTube en tonen hoe de bestuurder van een zwarte Mercedes achteruit rijdt in de richting van het verkeer, om vervolgens 180 graden te keren in het midden van de tunnel. Volgens de Brusselse Taxifederatie BTF gaat het om een Uberchauffeur. “Surreëel”, klinkt het in een post op haar Facebookpagina.

De politiezone Brussel-West (Molenbeek, Ganshoren, Jette, Koekelberg en Sint-Agatha-Berchem) is op de hoogte van de beelden en onderzoekt de zaak. “De omstandigheden waarin de feiten zijn gebeurd, zijn nog niet duidelijk”, meldt een woordvoerder. “We gaan de camerabeelden bekijken, maar meer commentaar kunnen we voorlopig niet geven.”

