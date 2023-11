Surprise en Coupe provinciale de basket, la P1 de Grâce-Hollogne est éliminée

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Coupe de Belgique | Jason Kaluanga (Visé) avant le match de gala face à Genk: «Tout donner sur le terrain pour ne pas avoir de regrets»

– coupe de Belgique : Tennis de table | Deux belles affiches régionales en coupe de BelgiqueLe premier tour de la coupe de Belgique a rendu ses verdicts. Et le tirage au sort du 2e tour a été effectué et verra notamment s’opposer 4 équipes de Wapi, avec une grosse affiche entre Herseaux et Bon-Secours. Lire la suite ⮕

Bologne élimine Vérone en Coupe d'Italie, Ramazani buteur en Coupe d'EspagneBologne s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Italie de football, grâce à sa victoire 2-0 sur le Hellas Vérone, mardi. Lire la suite ⮕

– coupe du Hainaut : Football féminin (Coupe du Hainaut) | Wez-Guignies a l’étiquette deDeux duels régionaux sont au programme de la coupe. Le Pays Vert B se déplacera ce mercredi à Wez-Guignies, tandis que Herseaux accueillera Havinnes. Lire la suite ⮕

Coupe de Belgique : Basket - Coupe de Belgique | Herve-Battice en quête d’un exploit face àHerve-Battice va vivre un match de gala ce mercredi à la maison en coupe de Belgique face à la TDW1 de Courtrai. Lire la suite ⮕

– coupe du Hainaut : Volley | Lessines-Flobecq élimine une Nationale 3 en coupe du HainautLe coleader de la promotion dames a réalisé une prouesse en coupe du Hainaut en éliminant Masnuy, le tenant du titre. Lire la suite ⮕

– Coupe du Hainaut : Football (Coupe du Hainaut) | Rumes jouera crânement sa chance: «Je sais que mesLe petit Poucet de la Coupe du Hainaut se déplacera mercredi à la RES Frasnoise, une formation qui occupe la 6e place en P2C. La REAL B ira quant à elle défier Neufvilles. Lire la suite ⮕