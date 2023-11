Supermarktketen Walmart brengt Mean Girls-sterren opnieuw samen in reclamespots

De vriendinnen van weleer keren voor de filmpjes terug naar de North Shore High School. Zowat alles is hetzelfde gebleven. Alleen zijn de tienermeisjes van toen intussen uitgegroeid tot dames van middelbare leeftijd. Als dat maar goed komt…Bovenop jouw abonnement op het Nieuwsblad heb je gratis toegang tot alle plusartikels op de sites en apps van 4 andere topkranten.

Matthew Perry sprak vlak voor zijn dood af met model Athenna Crosby: “Inderdaad, ik was een van de laatste mensen die met hem sprak”Topdokter Ilse Degreef geeft tips om gezond te blijven: “Snoei nooit met twee.

Supermarktketen Walmart brengt Mean Girls-sterren opnieuw samen in reclamespotsDe Amerikaanse winkelketen Walmart pakt uit met een ware stunt. Het heeft voor een reeks reclamespotjes in aanloop van de feestdagen onder meer beroep gedaan op actrices Lindsay Lohan, Amanda Seyfried en Lacey Chabert, allen bekend van de populaire film Mean Girls, die net geen 20 jaar geleden op het witte doek verscheen. Lire la suite ⮕

SOS Haar. Hoe komt het dat mijn rode haarkleur zo snel vervaagt?Met een koperkleur, acajou of andere roodtint in je haar breng je een mooie ode aan de herfst. De kans dat de kleur snel wegtrekt uit je kapsel is helaas reëel. Hoe komt dat? En kan je het effect ook tegengaan? BV-kapper Jochen Vanhoudt legt het uit. Lire la suite ⮕

Supermarktketen Walmart brengt Mean Girls-sterren opnieuw samen in reclamespotsDe Amerikaanse winkelketen Walmart pakt uit met een ware stunt. Het heeft voor een reeks reclamespotjes in aanloop van de feestdagen onder meer beroep gedaan op actrices Lindsay Lohan, Amanda Seyfried en Lacey Chabert, allen bekend van de populaire film Mean Girls, die net geen 20 jaar geleden op het witte doek verscheen. Lire la suite ⮕

Herentals Boekt! brengt twintig auteurs samenPas wanneer je hen op één locatie samenbrengt, valt het pas op hoeveel auteurs uit Herentals komen. Dat blijkt ook zondag 5 november van 14u tot 17u weer tijdens de tweede editie van Herentals Boekt!. Lire la suite ⮕

Lectrr, cartoon van de dagElke dag brengt De Standaard nieuwe cartoons van huiscartoonist Lectrr. Lire la suite ⮕