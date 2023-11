Succession : quelle fiscalité pour les familles recomposées ?

. Les premiers renvoient à l’ensemble des outils de transmission de patrimoine. Les seconds à la fiscalité qui entoure cette dernière. Pour ce faire, il existe aujourd’hui une– comme le définit le jargon – permettant aux beaux-enfants et aux cohabitants légaux – et même parfois aux cohabitants de fait – de bénéficier de la même fiscalité que s’ils étaient respectivement des enfants ou des conjoints.

, le même mouvement, tendant à les assimiler aux cohabitants légaux et aux conjoints, est à l’œuvre. Ainsi, en Flandre, c’est déjà le cas pour ceux qui peuvent démontrer une cohabitation ininterrompue d’un an au moins de façon générale et de trois ans au moins pour ce qui concerne le logement familial.

La matière successorale peut paraître aussi technique que sèche. Il ne faut toutefois pas s’y tromper: elle est censée traduire des situations familiales réelles, avec leurs poids de sentiments et d’émotions. headtopics.com

Dans le cas des familles recomposées, ces scénarios que le notaire reçoit témoignent de recompositions réussies et d’autres plus compliquées. Avec, à la clé, des urgences perceptibles à privilégier certains membres de la famille ou à en défavoriser d’autres.

