Stuivenberg, een wijk van soepboeren: sociale organisaties nemen inwoners op culinair sleeptouw

Tijdens deze culinaire route zetten verschillende sociale organisaties hun beste culinaire beentje voor en laten ze inwoners via een gezellige maaltijd kennis maken met hun werking.Met het verdwijnen van het Stuivenbergziekenhuis staat de Stuivenbergwijk voor grote veranderingen. Om die reden begon het ErfgoedLab van de stad Antwerpen twee jaar geleden met een project dat inzet op het verzamelen van verhalen die niet verloren mogen gaan.

Het verhaal van de soepboeren werd tijdens deze editie van de Culinaire Tour 2060 in de verf gezet. “Ook omdat soep vandaag nog steeds een belangrijke rol speelt in deze superdiverse buurt. Heel wat sociale organisaties maken samen met de mensen die ze over de vloer krijgen soep. Soep is een ideaal verbindingsmiddel.”De Culinaire Tour 2060 vond vrijdag voor de vijfde keer plaats. Zo’n 120 bewoners schreven zich in.

Eén van de deelnemende organisaties is Safe Space vzw in de Kerkstraat. “Wij zijn een open inloophuis”, vertellen Sid Moeyersoms en Miryam Belkadi. “We werken samen met maatschappelijk kwetsbare jongeren rond mentaal welzijn. Bij ons vinden ze een veilige plek waar ze zichzelf kunnen zijn en waar ze op een laagdrempelige manier psychologische begeleiding kunnen krijgen. Want we merken dat veel jongeren in de reguliere jeugdwerking de ruimte niet vinden om het te hebben over mentaal welzijn. headtopics.com

Walter is Borgerhoutenaar. “Ik woon al mijn hele leven niet zo ver hier vandaan. En dan zie je toch dat er veel beweegt. Sociale organisaties verdwijnen en er komen er nieuwe bij. Ik neem vooral deel om de werkingen te leren kennen.”

