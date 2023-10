Studie beweert: niet de ondertoon van je huid, maar je oogkleur bepaalt wat je wel of niet staat

Wanneer kom je best naar buiten met een nieuwe relatie? “Voor een koppel zonder afspraken kan het lastig worden”Walter Damen beenhard voor De Croo over aanstelling nieuwe minister: “Waarover ben je dan nog niet eerlijk?”

Peter Boeckx filmde voor ‘The sky is the limit’ een gezin dat beweerde miljonair te zijn, maar “er klopte iets niet”

Het geheim van het merk der ‘stille luxe’: waarom Hermès floreert, terwijl Gucci, Vuitton en co. in het slop zTerwijl concurrenten als Louis Vuitton en Gucci kabbelen, kon Hermès afgelopen week uitstekende kwartaalresultaten bekendmaken. Wat heeft het Franse luxehuis dat de anderen niet hebben? Lire la suite ⮕

Zelfbegoocheling is het begin van alle vuiligheidWe maken onszelf graag wijs dat we ons best doen om de wereld te redden, terwijl we hem met al onze goedbedoelde pogingen genadeloos verder om zeep helpen, schrijft Sarah Wagemans. Lire la suite ⮕

Dit zijn de slachtoffers van de schietpartij in MaineDe schietpartij in Lewiston in de Amerikaanse staat Maine eiste 18 levens. De eersten van die dodelijke slachtoffers krijgen nu een naam en een gezicht. Dat terwijl de vermoedelijke dader nog steeds op de vlucht is. Lire la suite ⮕

Het ene ‘Westel’ is het andere niet: Westerlo Ladies lijkt nu al op weg naar titelHet ene Westerlo is het andere niet. Terwijl Jonas De Roeck en co. moeten knokken voor ieder punt, kunnen de Westerlo Ladies dit weekend al een kleine eerste stap richting de titel zetten. Tot grote tevredenheid van voorzitter Oktay Ercan en vicevoorzitter Hasan Cetinkaya. “We willen op alle vlakken deze club verder uitbouwen, ook bij de vrouwen. Lire la suite ⮕

Schoolloopwedstrijd wordt gewonnen door erg opmerkelijke “deelnemer”Een loopwedstrijd van de Japanse Yangzhou-school is vrijdag gewonnen door een erg opmerkelijke deelnemer. Terwijl enkele jongens de longen uit hun lijf liepen, ging… een viervoeter met de overwinning lopen. Een witte kat die plots de piste op kwam gelopen, passeerde de scholieren met gemak. Lire la suite ⮕

Pijn? Je favoriete muziek kan verlichting brengenMuziek doet wat met een mens: je kan er je gedachten bij verzetten of er troost in vinden. En volgens een nieuwe studie kan luisteren muziek zelfs helpen om pijn te verlichten. Lire la suite ⮕