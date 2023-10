Strandjutter vindt peperdure trouwring, koppel reist 2.500 kilometer om het sieraad op te halen: “Ik moest je

wel komen bedanken”“Zijn slechtste match in een Roma-shirt”: Italiaanse media hard voor onzichtbare Lukaku na terugkeer op San Siro

wel komen bedanken”Ben je een nachtuil? Dan moet je harder wennen aan het winteruur, en dat zullen ze merken op je werkMan die Claudia Van Der Stichelen doodschoot nog voortvluchtig: parket gaat uit van link met dossier van advocate

Strandjutter vindt peperdure trouwring, koppel reist 2.500 kilometer om het sieraad op te halen: “Ik moest jeStephane Seguin (40) was er het hart van in toen hij zijn gouden trouwring met diamant verloren was tijdens een reisje naar Florida. De Canadees had de ring al sinds 2011 en droeg het sieraad al jaren, hoewel hij en zijn partner nog niet getrouwd zijn. Het koppel moest terug naar huis, maar had op een strand een man met een metaaldetector gespot. Lire la suite ⮕

Challenge La Meuse : voici nos 120 photos du Mémorial Stéphane DmyterkoLe Challenge La Meuse faisait escale à Herve ce samedi pour la 3e du Mémorial Stéphane Dmyterko. Retrouvez ici toutes nos photos de la course. Lire la suite ⮕

Stéphane Moreau, de “Waalse Berlusconi”, zou toch een ontslagpremie van 8,6 miljoen euro krijgenMet een royale ontslagpremie van 8,6 miljoen euro wou voormalig PS’er Stéphane Moreau het loonplafond van de Waalse regering omzeilen. De rechtbank trok die premie in, maar Moreau zou nu toch gelijk kunnen krijgen. Lire la suite ⮕

Blinde hond raakt vermist maar wordt herenigd met baasje met behulp van drone: “Ik ben dolgelukkig”Bruine labrador Molly raakte vorige week vermist. De 11-jarige hond was blind en haar baasjes vreesden voor haar leven. Ze zochten voor drie dagen lang, maar konden haar niet vinden. Ten einde raad besloten ze een dronepiloot in te schakelen en als bij wonder kon die haar vrijwel meteen lokaliseren. “Ik was dolgelukkig toen we haar vonden. Lire la suite ⮕

Petra verloor haar dochtertje en werd palliatief verpleegkundige: “Ik heb van mijn verdriet mijn kracht gemaakZe stond tussen de rest van het publiek in het Sportpaleis toen zangeres Linda Mertens vrijdagavond, zeven jaar na het verlies van haar dochter, haar comeback maakte met Milk Inc. “Ik voelde me heel erg met haar verbonden”, vertelt Petra Heremans. Ook zij verloor haar dochtertje. Zestien jaar geleden is dat nu. Lire la suite ⮕

Haven wordt laboratorium voor sleepboot van toekomst: “Als ik op waterstof kan varen, stel ik mijn pensioen miIn de Antwerpse haven varen binnenkort niet één, maar drie verschillende unieke sleepboten rond. Port of Antwerp-Bruges gaat op zoek naar de beste brandstof om de krachtige vaartuigen te vergroenen en zoekt nog veel mensen om ze te bemannen. Lire la suite ⮕