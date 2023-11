Storm Ciarán raast over Frankrijk en Engeland

In Morbihan werden rukwinden van bijna 140 km/uur geregistreerd op het eiland Groix. Volgens de prefectuur zijn zowat honderd bomen omgewaaid en is het dak van een restaurant ingestort. In Finistère meldde de prefectuur een lichtgewonde na een verkeersongeval veroorzaakt door een vallende boom in Plouédern. Boven de luchthaven van Nantes werden vanwege de harde wind enkele vliegtuigen omgeleid naar het vliegveld van Toulouse.

Weerdienst Météo France waarschuwt tot donderdagavond voor overstromingsgevaar door stormgolven aan de gehele Franse Atlantische kust, de noordkust en de oostelijke Middellandse Zeekust. De sterkste winden zijn waarschijnlijk halverwege de ochtend Frankrijk gepasseerd.

Ciaràn geselt ook de Engelse zuidkust. Tot halverwege de ochtend worden hoge windsnelheden verwacht in de graafschappen Cornwall en Devon, terwijl de zuidoostkust van Hampshire tot Kent en Essex tot in de avond met stevige winden te maken kan krijgen. De Britse weerdienst Met Office waarschuwt voor rondvliegend puin en vallende bomen.

Kustwegen zijn uit voorzorg afgesloten en de vliegvelden van Guernsey en Alderley zijn dicht. In verschillende kuststreken blijven ook scholen donderdag gesloten of gaan pas later op de dag open. In Devon werd een geparkeerde auto door hoge golven in zee gesleurd. Volgens de hulpdiensten zat er niemand in het voertuig.Bovenop jouw abonnement op De Standaard heb je gratis toegang tot alle plusartikels op de sites en apps van 4 andere kranten.Als abonnee lees je ook alle plusartikels.

