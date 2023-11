Storm beschadigt privécollectie van autoliefhebber

Als autoliefhebber heeft Danny een privécollectie met verschillende mooie wagens. De autohandelaar stockeerde die wegens plaatsgebrek bij zijn ouderlijk huis in Snellegem. Een grote treurwilg in de buurt brak door de hevige rukwinden tijdens storm Ciaràn in twee en een deel van de boom belandde recht op zes Jaguars uit zijn collectie.De schade aan de wagens is groot. “Ik had nooit gedacht dat de schade zo erg zou zijn”, zegt Danny.

De zes Jaguars staan per drie in twee rijen achter elkaar geparkeerd. Twee Jaguars op de voorste rij zijn volledig 'perte totale'. De voorruit van de derde wagen is volledig verbrijzeld. “Gelukkig valt de schade aan mijn duurste wagen nog mee, maar hoe het met de andere drie wagens achteraan gesteld is, weet ik niet.”Danny zal de onderdelen van de vernielde auto’s zo veel mogelijk hergebruiken. De komende dagen zal hij de boom van op de auto’s verwijderen en de schade aan de andere auto’s verder opmeten. “Ik hoop dat het meevalt, want de verzekering komt helaas niet tussen”, zegt Danny

:

GVA: Klimatoloog over storm Ciarán: “Het haat hier over een bomcycloon”Met een rukwind van liefst 207 km/uur in Bretagne (Frankrijk) gaat herfststorm Ciarán nu al de boeken in als een van de zwaarste die West-Europa dit jaar over zich heen kreeg. “Het gaat hier om een zogenaamde bomcycloon waarbij de luchtdruk in de kern heel snel zakt”, zegt klimatoloog Niels Souverijns van het VITO.

La source: gva | Lire la suite »

GVA: Storm Ciarán blaast dak van jeugdkantine KFC Sint-Lenaarts weg: “We zijn aan een ramp ontsnapt”Een rukwind heeft donderdagvoormiddag het dak van de jeugdkantine van KFC Sint-Lenaarts weggesleurd. Net op dat moment was er een jeugdstage aan de gang. Zo’n dertig jonge voetballertjes en vijftien begeleiders zijn op het nippertje aan een ramp ontsnapt. Voorzitter Jos De Beuckelaer is aangedaan.

La source: gva | Lire la suite »

DESTANDAARD: Storm Ciarán veroorzaakt veel hinder: scheepvaart op Schelde stilgelegd, vluchten omgeleid en veel schade aanDe zware herfststorm Ciarán is donderdag in de vroege ochtend over ons land gekomen. In verschillende provincies heeft de brandweer de handen vol. Ook het lucht- en scheepvaartverkeer ondervindt hinder.

La source: destandaard | Lire la suite »

GVA: Storm Ciarán eist zeker 3 doden in ItaliëIn Italië zijn bij de doortocht van herfststorm Ciarán zeker drie mensen om het leven gekomen, allen in Toscane. Dat melden de lokale autoriteiten.

La source: gva | Lire la suite »

NIEUWSBLAD_BE: Storm Ciarán ligt achter ons, maar ook de komende dagen is het nog uitkijkenHet zwaarste stormweer ligt achter ons, maar het kan de komende dagen nog wel stevig waaien. Dat meldt het KMI.

La source: Nieuwsblad_be | Lire la suite »

GVA: Storm Ciarán ligt achter ons, maar ook de komende dagen is het nog uitkijkenHet zwaarste stormweer ligt achter ons, maar het kan de komende dagen nog wel stevig waaien. Dat meldt het KMI.

La source: gva | Lire la suite »