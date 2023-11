Steven Defour, entraîneur de Malines, est sous pression avant de défier le Standard

Steven Defour avait commencé sa carrière d’entraîneur le 19 octobre 2022, par une victoire 2-0 contre le Standard. Un peu plus d’un an plus tard, l’ancien Rouche pourrait diriger son 41e et dernier match à la tête du FC Malines ce dimanche, à Sclessin.

Quoi qu’il en soit : je suis responsable en fin de compte et je n’échappe pas à cette responsabilité. »Le jeune milieu de terrain, Jannes Van Hecke, a lui expliqué peut-être un peu maladroitement que les joueurs n’allaient pas se battre pour sauver la tête de leur entraîneur. « Nous jouons pour l’ensemble du FC Malines. Pour nous, peu importe que ce soit pour le coach ou pour quelqu’un d’autre.

