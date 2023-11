Steven Defour complètement hors de lui après l’élimination de Malines en Coupe : 'C’est honteux'

Steven Defour sent-il tout doucement le souffle du licenciement imminent dans son cou ? Le coach de Malines semblait en tout bien irrité après l’élimination, piteuse, de son équipe face à Knokke, 9e de Nationale 1, en Coupe de Belgique. Hors de lui, l’ancien joueur du Standard a lâché quelques bombinettes au micro de Sporza : 'Mon sentiment après ce match. On perd contre une équipe de 1e division amateure. C’est honteux.

Ce n’est pas possible. On n’a pas assez de mordant dans notre surface, ni dans celle de l’adversaire. Sur une indigente série de 1 point sur 18 en championnat, les Malinois comptaient sur ce match de Coupe pour se refaire la cerise. Caramba, encore raté, et forcément, ça pèse sur le moral : 'C’est encore pire maintenant. On ne peut pas livrer une telle prestation en Coupe.

