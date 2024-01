Steven Creyelman (Vlaams Belang) stelt schriftelijke vraag over politici in rapporten

De Staatsveiligheid heeft deze legislatuur acht meldingsnota’s opgesteld over Belgische politieke mandatarissen die actief of passief bijdragen aan een dreiging. O ironie: het was Franks broer en kamerlid Steven Creyelman (Vlaams Belang) die daarover in maart 2020 zelf nog een schriftelijke vraag stelde aan de regering.

Uit het antwoord waarovertoen berichtte, bleek dat de Staatsveiligheid het jaar daarvoor 360 documenten had opgesteld waarin de naam van een of meer politieke mandatarissen voorkwam





Waarom Steven Creyelman (Vlaams Belang) aanblijft als voorzitter Commissie Legeraankopen‘We hebben niets te verbergen’, klinkt het bij het Vlaams Belang. En dus steunt ook de uiterst rechtse partij de 'dringende analyse' door de

Wie is Frank Creyelman, de Vlaams Belang-klusjesman voor autoritaire regimes?Voormalig Vlaams Parlementslid Frank Creyelman (Vlaams Belang) liep al enige tijd in de kijker met zijn opmerkelijke geopolitieke voorkeuren. De gelekte berichten die hem linken aan Chinese inlichtingendiensten breken hem nu zuur op.

Vlaams Belang-voorzitter zet Frank Creyelman uit de partij vanwege banden met Chinese geheime dienstenVlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken heeft Frank Creyelman uit de partij gezet nadat bewijs is geleverd dat Creyelman hand- en spandiensten heeft geleverd voor de Chinese geheime diensten. Creyelman werd gevraagd om de relaties tussen Europa en de Verenigde Staten onder druk te zetten en om een conferentie over Taiwan te verstoren.

Chinese contacten brengen Vlaams Belang verder in het nauw, Filip Dewinter zegt dat hij “misschien naïef” is gVlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter zou in 2020 een levering van 10.000 mondmaskers hebben bemachtigd via een Chinese spion. Een extra netelige kwestie voor Vlaams Belang, dat nu ook stelt dat Kamerlid Steven Creyelman de partij “onvoldoende heeft ingelicht”. Creyelman is opgestapt uit de commissie Legeraankopen.

Kristof Clerix over Chinese spionage: ‘China wéét dat het Vlaams Belang goed zal scoren’Sinds een week is België in de ban van Chinagate, de onthulling van de relaties tussen Vlaams Belang-politicus Frank Creyelman en de Chinese geheime dienst. Knack-journalist Kristof Clerix volgt al bijna 20 jaar de activiteiten van buitenlandse geheime diensten in België op.

De Wever garandeert geen samenwerking met Vlaams Belang in Vlaamse regeringN-VA-voorzitter Bart De Wever "zal garanderen" dat hij niet met het Vlaams Belang in een Vlaamse regering stapt als de voorzitters van CD&V en Open VLD "garanderen dat ze nooit nog met een Vlaamse minderheid gaan regeren federaal". Dat heeft hij vrijdagavond gezegd in De Afspraak. De aantijgingen van Chinese spionage vindt hij ernstig, maar tegelijkertijd "niets nieuws".

