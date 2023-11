Stefanie renoveert een huisje op 11.000 m² grond. Ze merkt op dat het AGA-fornuis het in de zomer erg warm maakt. Actrice Ini Massez is blij dat ze op jonge leeftijd heeft besloten dat ze niet in staat is om de rol van de perfecte moeder op zich te nemen. Belgen steken de grens over om (soms veel goedkopere) Ozempic te kopen en kunnen dit niet weigeren. Een automobilist ontsnapt twee keer aan een groot rotsblok op de snelweg.

GVA: Stefanie en Tyaz renoveerden een huisje op 11.000 m² grond: “Door het AGA-fornuis wordt het wel warm in de zomIn het landelijke Eggewaertskapelle botsten Stefanie en Tyaz op een sfeervol fermetje met zicht op de velden. Eén jaar lang renoveerden ze eigenhandig met man en macht de bestaande woning, die op termijn wel nog uitgebreid moet worden om meer ruimte voor het gezin te creëren.

GVA: Actrice Ini Massez: “Ik ben blij dat ik heel jong voor mezelf heb beslist dat ik de rol van de perfecte moederDat haar carrière serieus in de lift zit? Dat wil Ini Massez niet gezegd hebben. Je zou het nochtans voor minder denken, met successeries als Knokke off en Rough diamonds, dat in zeventig landen op Netflix te zien is geweest. “Ik ben al lang genoeg bezig om te weten dat het in golven gaat. Het is eb en vloed, zoals alles in het leven.

GVA: Bjorn (35) doit payer plus de 100 000 euros de droits de succession après le décès de sa mèreBjorn (35) doit payer plus de 100 000 euros de droits de succession après le décès de sa mère, mais il est dos au mur : "Nous ne pouvons pas vendre l'héritage". Cela change le 1er novembre : des allocations et des pensions plus élevées, pas d'amendes de circulation papier pour ceux qui utilisent eBox et une importante innovation sur le marché de la location. Un milliardaire loue une grande partie de la ville historique pour une fête d'anniversaire exubérante, et cela ne plaît pas : "Il y a des limites".

SUDİNFO_BE: Thibaut Courtois et sa femme subissent une baisse de followers sur InstagramLe gardien de l’équipe nationale belge, Thibaut Courtois, et sa femme, Mishel Gerzig, ont perdu près de 600 000 followers sur Instagram en raison de leur soutien aux familles endeuillées par l’attaque terroriste du Hamas et de leur don pour les familles de colons.

SUDİNFO_BE: Une nouvelle méthode pour venir à bout de la renouée du Japon dans le cimetière de CominesCette plante extrêmement envahissante pénètre sans difficulté dans les cimetières de la ville. Une invention néerlandaise devrait apporter la solution, même si le prix à payer est élevé. 35 000 euros ont été investis afin de l’éradiquer.

RTL SPORT: 'Moi, je suis riche': la réaction folle de Clémence quand elle découvre une importante somme d'argentL’émission 'Cache-cash', présentée par Jean-Michel Zecca, est de retour sur RTL-TVI ! Principe du jeu ? Une famille devra fouiller sa maison de fond en comble pour trouver les 100 000 euros qui y sont cachés.

