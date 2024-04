Stefan en Dieter bezochten alle 111 McDonald’s restaurants in België op zes dagen: “Mijn Gavisconnekes niet moeten gebruiken” Twee jeugdvrienden uit Schoten trokken gedurende zes dagen naar alle 111 McDonald’s filialen in ons land. Om in schoonheid af te sluiten, aten ze hun laatste burger in het filiaal in Merksem waar …De Antwerpse politie heeft afgelopen week twee jonge handtasdieven (14 en 16) gearresteerd in Merksem. Het duo werd voorgeleid bij de jeugdrechter.

Buurtrestaurant Stroboertje en jongerencentrum Bouckenborgh organiseren iftar voor iedereen: “Willen gemeenschappen samenbrengen” Merksemse organisaties sloegen zaterdag- en zondagavond de handen in elkaar voor een iftar voor iedereen aan het Merksemdo

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



gva / 🏆 12. in BE

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Deux jeunes voleurs de sacs à main arrêtés à MerksemLa police d'Anvers a arrêté la semaine dernière deux jeunes voleurs de sacs à main (14 et 16 ans) à Merksem. Le duo a été présenté au juge pour enfants.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Buurt rond Gemeentepark in Merksem reageert aangeslagen op gevonden baby: “Pijnlijke en beladen situatie, ookNadat dinsdagnamiddag een pasgeboren baby werd aangetroffen in het Gemeentepark in Merksem, reageert de buurt geschokkeerd. “Ik kan alleen maar denken dat de moeder geen andere uitweg zag. Hopelijk meldt ze zich nog aan bij de politie”, zegt buurtbewoonster Rita (67).

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Duo uit Schoten bezoekt alle 111 McDonald’s-filialen in ons land in amper zes dagen tijd: “Liefde voor McDo beMcDonald’s-fans Stefan Van Rompaey en Dieter Lenaerts wagen zich sinds 28 maart aan een onofficieel wereldrecord. Het duo uit Schoten maakt zich sterk in zes dagen tijd alle 111 McDonald’s-filialen in ons land te zullen bezoeken. Ze stippelden een route uit en volgen een strak reisschema om hun uitdaging te doen slagen.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Sur le podium, Stefan Küng a vécu sa 'meilleure journée du printemps' avant le RondeParmi les grands animateurs dans le final, Stefan Küng s'est classé 3e d'À Travers la Flandre derrière Jonas Abrahamsen et Matteo Jorgenson. Le Suisse de l'équipe Groupama-FDJ a signé son meilleur résultat de la saison à Waregem, après sa 14e place sur Gand-Wevelgem et sa 16e place à l'E3 Saxo Classic.

La source: rtlinfo - 🏆 8. / 63 Lire la suite »

Ongeval tussen wagen en bus op Bredabaan: vier personen lichtgewondOp de Bredabaan in Merksem is vrijdagmiddag een ongeval gebeurd tussen een wagen en een bus. Vier personen raakten lichtgewond.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Drogue à Anvers : nouvelles perquisitions dans l’enquête autour de la mort d’une fillette à Merksem en 2023Plusieurs perquisitions ont été menées au cours de ces dernières semaines dans le cadre de l’enquête autour de...

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »