Steeds meer leidinggevenden zijn pak jonger dan hun teamleden, en dat kan voor spanningen zorgen

Steeds meer leidinggevenden zijn een pak jonger dan hun teamleden. En dat kan voor spanningen zorgen op de werkvloer.

Dit verandert op 1 november: hogere uitkeringen en pensioenen, geen papieren verkeersboetes voor wie eBox gebruikt en belangrijke vernieuwing op huurmarkt Topdokter Ilse Degreef geeft tips om gezond te blijven: “Snoei nooit met twee. Die gevolgen zie ik vaak op de operatietafel”Code geel door storm Ciarán: stad Antwerpen sluit parken en begraafplaatsen, markt in Boom afgelast

In Italië worden steeds minder kinderen geboren – en dat is een groeiend probleemItalië heeft de oudste bevolking in Europa. Er worden steeds minder kinderen geboren en dat weegt op de economie. ‘Het maatschappelijke model gaat er nog altijd van uit dat moeders thuis blijven, of dat hun baan er niet écht toe doet.’ Lire la suite ⮕

Alison maakte na dood van haar man Tom een winkel van hun restaurant: “Ik besef steeds meer hoe zijn dood me vNovember, misschien nog meer dan anders de tijd om stil te staan bij wie er niet meer is. Bij wat de dood met ons doet. En of we daarvan kunnen leren? Billie spreekt met 5 vrouwen die op hun manier woorden voor het onzegbare zochten. Met muziek, kunst of een zaak. Zij maakten iets uit hun verlies en proberen zo uit tranen parels te puren. Lire la suite ⮕

El Niño doet waterpeil Panamakanaal slinken, scheepvaart verstoordSteeds minder schepen, met steeds minder vracht: de lage waterstand in het Panamakanaal zal de internationale scheepvaart verstoren. Biedt een spoorlijn uitkomst? Lire la suite ⮕

‘In 2024 geef ik een volmacht aan mijn vrouw en zeg ik: “Doe maar iets.”’Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek. Lire la suite ⮕

37-jarige moeder van drie eindigt vierde op de Koppenberg: “Ik heb geweend op mijn fiets”In 2018 won Kim Van de Steene (37) de Koppenbergcross als moeder van twee. Vijf jaar later, met nog een tweede dochter erbij, deed ze opnieuw van zich spreken op de Bult van Melden. “Toen ik even op de derde plaats reed, begon ik te wenen op mijn fiets”, aldus de hartsvriendin van de in 2021 overleden tweevoudige winnares Jolien Verschueren. Lire la suite ⮕

