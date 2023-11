Steak van 150 gram voor 750 euro: primeur voor matsusaka beef in Europa

Een steak van 150 gram? Dat is dan 750 euro, alsjeblieft. Het allerduurste vlees ter wereld, ‘matsusaka beef’, koop je voortaan ook in Europa. Maar niet bij jouw lokale slager. Een diploma krijgen na het leegeten van ons bord, dát was een primeur. We kregen het ingekaderd mee naar huis: een ‘certificate of attendance’, met officieel ogende logo’s en een gouden stempel en handtekeningen. Die ‘attendance’ sloeg op een diner in het kleine, exclusieve Japanse restaurant Marie Akenaya in Parijs.

We hadden in een select gezelschap van vijf uitverkoren journalisten uit heel Europa gedineerd, maar ook geluisterd naar een uitgebreide les anatomie van het rund en naar speeches van, onder meer, een economisch adviseur van de Japanse ambassade. Alles om maar te onderstrepen dat het eten dat we hier kwamen verorberen Heel Erg Bijzonder was.Dit was niet zomaar een etentje, maar een primeur: voor het eerst ooit wordt hier het exclusieve Japanse ‘matsusaka beef’ geserveerd in een zaak buiten Japa





🏆 20. tijd » Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Het personeel van de gemeente Zwijndrecht heeft op het middaguur het werk neergelegdZe deden die symbolische actie omdat ze radicaal tegen de fusieplannen met Beveren en Kruibeke zijn. Het personeel vreest voor de eigen werking en denkt dat er afvloeiingen komen als ze worden opgeslorpt in een groter geheel.

La source: gva - 🏆 20. / 22,5 Lire la suite »

Trauma op het podium: het kamp overleven, en het doorgeven aan je dochterIn Ravens­brück probeert Stefanie Claes haar familie te bevrijden van de omerta van het concentratiekamp. Het stuk zou niet misstaan in de collectie van Kazerne Dossin.

La source: destandaard - 🏆 20. / 22,5 Lire la suite »

Beraadgeslagen beweegt tegelijk vooruit en achteruitHet beweegt, op het nieuwe album van Beraadgeslagen, en het is smullen voor oud én jong.

La source: destandaard - 🏆 20. / 22,5 Lire la suite »

In Europa lukt het wel: Club Brugge bibbert nog even, maar boekt deugddoende zege in ZwitserlandClub Brugge weet weer wat winnen is. Het werd nog spannend tegen Lugano, maar ach, dat maakte het des te zoeter. Een hoofdrol was er zowaar voor… Eder Balanta.

La source: gva - 🏆 20. / 22,5 Lire la suite »

Hoeveel oorlogsmisdaden nog voor Europa oproept tot een staakt-het-vuren in Gaza?Er dreigt een ware genocide in Gaza, schrijft Els Hertogen. De manier waarop Europese leiders onschuldige Palestijnse burgers herleiden tot quantité négligeable, is onaanvaardbaar.

La source: destandaard - 🏆 20. / 22,5 Lire la suite »

Dirk Draulans’ Beestenboel: waarom het herstel van de lynxpopulatie in Europa moeizaam verlooptZo’n honderd jaar geleden zouden er nog amper zevenhonderd lynxen in Europa rondgelopen hebben. Dat was een fractie van de oorspronkelijke populatie.

La source: Knack - 🏆 20. / 22,5 Lire la suite »