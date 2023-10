STANDPUNT. Israël kan geen hele bevolking uitroeien omdat het Hamas wil uitschakelen

Haven wordt laboratorium voor sleepboot van toekomst: “Als ik op waterstof kan varen, stel ik mijn pensioen misschien nog wat uit”Man die Claudia Van Der Stichelen doodschoot nog voortvluchtig: parket gaat uit van link met dossier van advocate

Haven wordt laboratorium voor sleepboot van toekomst: “Als ik op waterstof kan varen, stel ik mijn pensioen misschien nog wat uit”Man die Claudia Van Der Stichelen doodschoot nog voortvluchtig: parket gaat uit van link met dossier van advocate

‘Rond oorlog Hamas-Israël blijkt weer: Amerika is inderdaad onmisbaar’Kwetsbaar en krachteloos. Dat was de afgelopen tijd steeds het oordeel over (de fysieke toestand van) de tachtigjarige president Joe Biden. Precies Lire la suite ⮕

Conflit israélo-palestinien : la guerre avec le Hamas « est entrée dans une nouvelle phase » annonce Israël,Le conflit israélo-palestinien s’est intensifié depuis ce vendredi soir avec des bombardements « sans précédents » menés par Israël. Lire la suite ⮕

“Hamas-kopstukken die gewapende paragliders en duikers naar Israël stuurden zijn gedood”Het Israëlische leger heeft twee kopstukken van Hamas gedood. Dat bevestigen de Israëlische legerleiding en een Israëlisch beveiligingsagentschap. Het zou gaan om het hoofd van het luchtcommando, Asem Abu Rakaba en het hoofd van Hamas’ marine-eenheid. Die laatste voerde deze week nog het commando over een infiltratiepoging van op zee. Lire la suite ⮕

Israël: ‘Oorlog met Hamas is nieuwe fase ingegaan’Nieuws, opinie en duiding Lire la suite ⮕

Hamas-leider: “China heeft inspiratie gehaald uit aanval op Israël om Taiwan binnen te vallen”Totaal onverwacht, zo was de aanval van Hamas op Israël, begin oktober. Een groot offensief vanop de grond maar ook met drones en paragliders. En met aanhoudende bombardementen. Zo wil China ook Taiwan aanvallen, zegt Khaled Meshaal, een van de Hamas-leiders in het buitenland. Op wat zijn beweringen gestoeld zijn, is voorlopig onduidelijk. Lire la suite ⮕

Conflit israélo-palestinien : Israël accuse le Hamas de «manipulation psychologique» au sujet des otagesLe ministre israélien de la Défense a accusé dimanche le Hamas de «manipulation psychologique» au sujet des otages qu’il détient après que le mouvement islamiste s’est dit prêt à les libérer en échange de tous les prisonniers palestiniens incarcérés par Israël. Lire la suite ⮕