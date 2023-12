Standard ontslaat trainer Carl Hoefkens na zes maanden

Zijn ‘lady in red’ heeft hem al aan de deur gezet. Carl Hoefkens (45) is na amper zes maanden trainer af bij Standard. Zo meldt de club op hun website. Onze landgenoot behoudt dan toch niet het vertrouwen van het bestuur. Hoefkens betaalt, voor het tweede jaar op rij, het gelag voor de tegenvallende prestaties., moet Hoefkens gedacht hebben toen hij zondag zijn C4 kreeg. Onze landgenoot werd ook vorig seizoen vlak voor het ingaan van het nieuwe jaar ontslagen.

Hij werd toen op 28 december aan de kant geschoven bij Club Brugge. “Na de ontgoochelende resultaten heeft Standard beslist om de samenwerking stop te zetten”, klinkt het in Luik. “We willen Carl bedanken voor zijn toewijding de laatste maanden. Onze club gaat nu op zoek naar een nieuwe coach.” De resultaten waren inderdaad niet om over naar huis te schrijven. De Rouches pakten in de jongste vijf wedstrijden een magere drie op vijftie





