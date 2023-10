Standard : 3-0, Tarik Tissoudali et Hugo Cuypers crucifient Arnaud Bodart en 7 minutes

Après avoir renversé Anderlecht dans le Clasico le week-end dernier, le Standard retrouve un nouveau gros morceau avec un déplacement à La Gantoise. Avec un 6/6 face à Bruges et Anderlecht, les Rouches ont bien entamé leur calendrier infernal avec un troisième match consécutif face à un ténor.

Dans la foulée, le Standard a à son tour hérité d'un penalty - après l'intervention du VAR, bien après la phase - suite à un tacle d'Ismaël Kandouss sur Wilfried Kanga. L'attaquant ivoirien a tenté de se faire justice, mais Davy Roef a arrêté son tir (24'). Peut-être vexé de voir son alter ego s'illustrer, Arnaud Bodart a sauvé les meubles à deux reprises un peu plus tard...

