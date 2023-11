Stage multidisciplinaire du COIB à Belek

Septante-cinq athlètes venus de 14 sports différents et encadrés par un staff de 79 personnes : le Comité olympique et interfédéral belge (COIB) n’a pas voyagé « léger », cette semaine, pour son traditionnel stage multidisciplinaire à Belek, sur la côte méditerranéenne turque. A 251 jours (ce samedi) de l’ouverture des Jeux de Paris, il n’y a, il est vrai, plus de temps à perdre pour activer un peu plus la préparation vers l’objectif final de l’olympiade.

« Objectivement, nous sommes très contents d’être là où nous sommes à cet instant et nous pouvons être fiers », insistent Jean-Michel Saive, le président du COIB, et Cédric Van Branteghem, son CEO, qui forment un binôme d’une grande complémentarité. « Nous sommes super prêts, nous avons déjà l’assurance d’avoir 40 athlètes qualifiés et nous pouvons toujours en espérer 160, en fonction de ce que feront nos deux équipes de hockey et les Belgian Cats lors de leur tournoi qualificatif respectif pour les Jeux, en janvier et en févrie





