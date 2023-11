Stad zet golfkarretje en fietstaxi in op begraafplaats tijdens drukke Allerheiligenperiode: “Iedereen moet die

Buren geschokt door moordpoging van jonge vrouw (31) op partner (35): “Het waren jonge mensen met twee zoontjes van 10 of 12 jaar”Ilimane Diop weet waar het schort bij Filou Oostende na nederlaag in Straatsburg: “Volgende keer moeten we twee helften goed zijn”

Daniel Perez zet KV Oostende met vroege treffer op weg naar bekerstunt in Eupen: “Dit maakt me heel gelukkig” Anton Tanghe hoopt met KV Oostende een vervolg te kunnen breien aan bekerverhaal: “Naar Eupen in de volle overtuiging dat we kunnen winnen”

Geen hulp bij toiletbezoek en om 18 uur al in bed: Inspectierapport toont schrijnende toestanden in woonzorgcentrum in OostendeBij inspecties in het woonzorgcentrum 'Ons Geluk' in Raversijde bij Oostende zijn er mensonterende zaken vastgesteld. Lire la suite ⮕

Eerste bekerstunt is een feit: KV Oostende wipt zwak EupenEupen is de eerste eersteklasseclub die uitgeschakeld is in de Croky Cup van dit seizoen. Het werd in de 1/16de finales op eigen veld geklopt door KV Oostende, nochtans de voorlaatste in de Challenger Pro League. Lire la suite ⮕

Leven in een verwoeste stadAvdiivka, een voorstad van Donetsk, is al sinds 2015 een speelbal in het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Sinds een tweetal weken beheerst de stad opnieuw het nieuws van het Oekraïense front, omdat Rusland haar probeert te heroveren. Lire la suite ⮕

Een week lang reed iedereen richting ‘Kortijk’ in plaats van ‘Kortrijk’, zonder dat iemand het merkteEen week lang stonden er twee verkeersborden aan de rotonde Cowboy Henk op de Oudenaardsesteenweg in Kortrijk met een gruwelijke schrijffout: ‘Kortijk’ in plaats van ‘Kortrijk’. Niemand die de schrijffout opmerkte, tot het een hit werd op sociale media en er smakelijk de draak mee werd gestoken. De borden zijn ondertussen verwijderd. Lire la suite ⮕

Golfkarretjes van Lesley-Ann Poppe krijgen géén parkeervergunning in AntwerpenLesley-Ann Poppe en haar man Kevin Lebreton lanceerden begin augustus hun bedrijf Safe City Car. Ze brengen golfkarretjes aan de man als het ideale vervoermiddel in de stad. Alleen is de stad Antwerpen niet bereid om een parkeervergunning te geven aan dit soort vervoermiddel en kan de gebruiker er dus ook niet mee parkeren op straat. Lire la suite ⮕

