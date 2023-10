Stad steunt Antwerpse sportclubs met 2,2 miljoen euro, duurzaamheid staat centraal

Samen ontvangen 91 Antwerpse sportclubs dit jaar samen 1.545.000 euro aan infrastructuursubsidies. Voor investeringen in sportgerelateerd materiaal kunnen 135 clubs rekenen op financiële ondersteuning, opgeteld een investering van 422.000 euro.

Vooral de investeringen in zonnepanelen en ledverlichting springen in het oog. Zo kregen Silok, TC Ruggeveld, Avia Tennisclub en Koninklijke Borgerhout/Groen-Wit Korfbal Club samen meer dan 100.000 euro voor de installatie van zonnepanelen. Dat komt neer op 30% binnen de categorie energiebesparende maatregelen.

Een ander voorbeeld is Perfect Team MMA. De vechtsportclub installeert een airconditioning in haar sportzaal. "Dat zorgt voor een betere, gezondere en milieubewustere infrastructuur voor onze leden", aldus Ben Dandois van Perfect Team MMA.

Via Sporting A. trekt de stad 2.215.000 euro aan subsidies uit.

Antwerpse schepen Annick Deridder vindt zeldzame mammoetkies: “Een echt wow-gevoel”De Antwerpse schepen van Haven en de Stadsontwikkeling Annick Deridder (N-VA) verzamelt al sinds haar kindertijd fossielen. Afgelopen weekend vond ze na lang zoeken op haar eerste mammoetkies. Een zeldzame vondst, want mammoetresten komen niet vaak voor aan de Belgische kust. Lire la suite ⮕

Man overleden bij arbeidsongeval in Antwerpse havenBij een ongeval op kaai 913 in de Antwerpse haven is zaterdag een man om het leven gekomen. Het slachtoffer kreeg een deel van een lading op zich tijdens het laden van een schip. Hij overleed ter plaatse. Lire la suite ⮕

Take Over: jongeren denken mee na over de stadAntwerpen is een jonge stad. Eén op 3 inwoners is onder 26 jaar. Daarom vindt stad Antwerpen het belangrijk om van die jongeren te horen wat er goed zit of wat er nog beter kan. De stad organiseert een aantal keer per jaar inspraakmomenten waar jongeren hun mening kunnen geven over verschillende onderwerpen. Lire la suite ⮕

Communicatielijnen in Gaza uitgevallen, Elon Musk belooft internet via StarlinkNieuws, opinie en duiding Lire la suite ⮕

