Stad Gent wint rechtszaak over Gentbruggebrug: ‘Mikken op krokusvakantie om circulatieplan in te voeren’

Twee 48 urenstakingen in november en december gaan door - Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen in Syrië - Vooruit speelt Vandenbroucke uit in Vlaams-BrabantGisteren om 14:34Gisteren om 14:20Gisteren om 14:57

Twee 48 urenstakingen in november en december gaan door - Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen in Syrië - Vooruit speelt Vandenbroucke uit in Vlaams-BrabantDeze transportfuncties worden het meest gevraagd5 tips om het beste openingsbod voor je droomwoning te maken

Een woning is een van de belangrijkste aankopen die je in je leven zal doen. Helaas leer je niet sne...

Lire la suite:

destandaard »

Kennedytunnel richting Gent volledig versperd door ongeval met vrachtwagensIn de Kennedytunnel richting Gent is woensdagvoormiddag een aanrijding gebeurd tussen vijf vrachtwagens. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. Lire la suite ⮕

Kennedytunnel richting Gent tijdlang versperd door ongeval met vijf vrachtwagensDe Liefkenshoektunnel richting Gent is tolvrij gemaakt. Dat laat het Vlaams Verkeerscentrum weten. Lire la suite ⮕

Volvo Gent gaat nieuw elektrisch model bouwenDe Volvo-fabriek in Gent zal vanaf 2025 de EX30 bouwen. Die wagen moet één van Volvo’s succesnummers worden. Lire la suite ⮕

Volvo beslist om EX30 in Vlaanderen te bouwen, opsteker voor 7.000 personeelsleden in GentVolvo zal in 2025 ook de EX30, een verkoopsucces, in zijn Gentse fabriek bouwen. Dat heeft de Zweedse hoofdzetel van de autobouwer donderdagochtend aan nieuwsagentschap Belga bevestigd. De beslissing van de internationale top is een opsteker voor de ruim 7.000 personeelsleden in ons land. Lire la suite ⮕

Kevin De Bruyne komt trofeeën van Manchester City showen in Gent op 1 novemberWie Kevin De Bruyne (32) en de trofeeën van Manchester City eens in levenden lijve wil bewonderen, moet volgende woensdag in Gent zijn. De Rode Duivel komt op 1 november samen met de trofeeën van de Premier League, FA Cup en Champions League van vorig seizoen naar zijn thuishaven. Lire la suite ⮕

Vergunning voor Kompass Klub in Gent in orde, nachtclub opent morgen de deurenDe Kompass Klub in Gent kan open, eerdere vergunningsproblemen zijn opgelost Lire la suite ⮕