Stad Antwerpen verlaagt gemeentebelasting

Schepen van Financiën Koen Kennis over belastingverlaging: “Antwerpenaar laten profiteren van het goede beleid”

De inkomsten uit APB bedroegen in 2020 ongeveer 144 miljoen euro. Door een procent te zakken, zou Antwerpen 16 tot 17 miljoen euro minder inkomsten krijgen uit deze belasting. Knooppunt Sint-Anna op Linkeroever vanaf dit weekend in gebruik: E34 richting Antwerpen vanaf 23u tijdelijk afgesloten

De Antwerpse politie heeft donderdag in opdracht van het parket fastfoodrestaurant Medina Burger gerechtelijk verzegeld. Dit komt er in een lopend onderzoek naar witwaspraktijken en fiscale fraude. …“Angst om op treden is er niet meer, ik ben zelfzekerder geworden. Al krijg ik hier toch zweethandjes van”, glimlacht Metejoor. Over een week is het zover: dan staat de zanger in het Sportpaleis. headtopics.com

Knooppunt Sint-Anna op Linkeroever vanaf dit weekend in gebruik: E34 richting Antwerpen vanaf 23u tijdelijk afgeslotenTandjuwelen terug van weggeweest. “In de jaren negentig kon je enkel een steentje plaatsen, nu creëer ik op maat gemaakte kunstwerken.”Antwerpse club door Voetbal Vlaanderen geschrapt en speler levenslang geschorst nadat scheidsrechter rake klappen kreeg

5de editie De Grote Schijn in Rivierenhof nog magischer door livekoor en ‘bossproetjes’: “Boswandeling als in een film”

Dan toch overnemer voor Suske & Wiske-museum gevondenHet Suske & Wiske-museum in Kalmthout wordt overgenomen door ondernemer Luc Van Thillo. Hij koopt het museum over van de provincie Antwerpen. Vanaf 2025 zal het museum dan ook niet langer onder het beheer van de provincie Antwerpen vallen. Dat heeft het Antwerpse provinciebestuur deze middag bekend gemaakt.

Bogdan Vanden Berghe verkozen tot Groen-lijsttrekker AntwerpenBogdan Vanden Berghe wordt de Antwerpse lijsttrekker voor Groen met de gemeenteraadsverkiezingen in 2024. Hij is woensdagavond aangeduid door het ledencongres.

Antwerpen doet het goed op online vastgoedplatform Biddit: meer dan 5.000 panden verkocht in 5 jaarBiddit, het online platform dat notarissen gebruiken om woningen te verkopen, blaast vijf kaarsjes uit. Sinds de lancering in 2018 werden er ruim 31.000 panden te koop aangeboden. De provincie Antwerpen spant de kroon met meer dan 5.000 verkochte huizen, appartementen of bouwgronden, goed voor een aandeel van ruim 17 procent.

Balie Antwerpen treedt op tegen advocatenkantoren die stagiaires uitbuitenHet Bureau voor Juridische Bijstand (BJB) van de balie in Antwerpen gaat streng optreden tegen de uitbuiting van stagiaires door zogenaamde Salduz-kantoren. Die kantoren laten hun stagiairs 's nachts en in het weekend opdraven om politieverhoren bij te wonen, maar strijken zelf de vergoedingen op.

Ook staking bij privébussen: "In Antwerpen rijdt 70 tot 80 procent van chauffeurs niet"Ook de privébusbedrijven hebben zich vrijdag aangesloten bij de spontane stakingsacties van openbaarvervoermaatschappij De Lijn. Dat meldt Erik Maes van BTB-ABVV vrijdag. Volgens Maes is 70 tot 80 procent van de chauffeurs in Antwerpen niet uitgereden.

Hinder in Antwerpen, West-Vlaanderen en Limburg door stakingen bij De LijnDe spontane vakbondsacties bij De Lijn veroorzaken ook vrijdag nog hinder voor de reizigers. Dat meldt de openbaarvervoermaatschappij vrijdagochtend.