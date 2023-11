Spooky Spooky in het Veltwijckpark: Griezelige halloweenwandeling rond het kasteel

“Mensen en vooral kinderen vinden het prettig om af en toe te griezelen”, schrijft Theo Meder, hoogleraar volksverhalen en vertelcultuur aan de universiteit van Groningen. En of de man gelijk heeft. Met honderden wandelden volwassenen en kinderen, al dan niet verkleed, op halloweenavond in het spookachtige Veltwijckpark in Ekeren. Het district organiseerde de wandeling en kreeg de steun en de medewerking van heel wat lokale verenigingen en jeugdorganisaties.

De Antwerpse politie heeft zaterdag een groepje jongeren (13, 14 en 17) staande gehouden in Ekeren omdat ze zich zeer verdacht gedroegen. De tieners hadden een tas bij zich met materiaal om sloten …

De herfstvakantie is begonnen. Helaas met slecht weer en dan de lopen de binnenspeeltuinen al snel vol. Dat belooft wel veel goeds voor Den Deugeniet, een plek waar kinderen en hun ouders komen … Bar Mariëtte aan het Van de Weyngaertplein in Sint-Mariaburg-Ekeren is volgens Mama Baas de kindvriendelijkste brasserie in Antwerpen. Mama Baas is één van de grootste online magazines, blog en …In elke reeks werd er dit weekend gevoetbald. Van de Jupiler Pro League tot en met 4de provinciale, het was een weekend vol wedstrijden en doelpunten. Hieronder vind je een overzicht van de …De wedstrijd van zondag tussen Zwijndrecht en Ekeren eindige op 1-3.

VOETBAL KORT ANTWERPEN. Forfait OHL B in het voordeel van Cappellen, T1 Steven Bastiaens vertrekt bij Zoersel Wandel langs graven Antwerpse culinaire iconen tijdens proevertjeswandeling op begraafplaats Schoonselhof

Wat Zwijndrecht van het Pajottenland kan lerenWie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek. Lire la suite ⮕

“Wat de inspectie aantrof, is mensonterend”: woonzorgcentrum onder verhoogd toezicht na schrijnende taferelen‘Ons Geluk’ uit Oostende is het nieuwste woonzorgcentrum onder verhoogd toezicht. Uit de inspectieverslagen die onze redactie kon inkijken, wordt duidelijk waarom. Zeventien uur lang in bed moeten blijven, is maar één van de klachten. Lire la suite ⮕

Breakdancen onder de bommen in Gaza: ‘Even wat hoop en geluk geven’Op de speelplaats van een VN-schooltje in hartje Gaza verzamelen zich honderden kinderen. Ze roepen enthousiast wanneer de Camp Breakerz Crew opduikt en aan hun workshop breakdancen begint. De school fungeert sinds de start van de bombardementen ook als vluchtelingenkamp voor honderden families. Lire la suite ⮕

Wat maakt een spookhuis zo eng?Wat maakt spookhuizen zo akelig? Het komt allemaal neer op primaire, diep ingewortelde over­levingsinstincten. Dat, en een ‘schieven architect’. Jeroen Struys Lire la suite ⮕

Wat een stunt van de Red Flames: Belgen winnen van Europees en vicewereldkampioen EngelandWat een Nations League-campagne voor de Red Flames. De Belgen stuntten tegen Europees en vicewereldkampioen Engeland en pakten dankzij een 3-2-zege de volle buit. Na de thuiszege tegen Nederland is dit al de tweede stunt van de Red Flames in deze Nations League. Lire la suite ⮕

