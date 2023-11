Spookachtige voortuinen, pompoensoep en griezeltochten tijdens evenementen rond Halloween

Actief Noord organiseerde een Halloweentocht in het domein van de Franciskanessen. De organisatoren, Bjorn Van Endert (18) en Thimo Geven (15) , verwachtten zo’n 150 bezoekers maar ze kregen er bijna zeshonderd over de vloer. Die genoten van een spannende tocht door het sprookjesachtige domein. In Wuustwezel-Centrum kon je de baan op met de wandeling van de Chiro en De Wissel. De meeste wandelaars kwamen verkleed en konden ze een prijs winnen, toegekend door de jury. Het werd een groot succes.

IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. De Hans Vanaken van Bucovina Loenhout, 14-0 in Tubantia en de club der 0-punters is een lid armer In provinciale is het ook plezant, vraag dat maar aan de mannen van Bornem die door een knappe zege op Lint hun eerste punten van het seizoen pakten. En in Bucovina Loenhout hebben ze zondag voor …Dit jaar stelde de politie van zone Grens heel wat inbraken en pogingen tot inbraken vast in de regio. De teller stond deze maand al op 150. De inbrekers richten zich daarbij op tuinhuizen en garages.Bucovina Loenhout heeft na negen wedstrijden zonder zege eindelijk gewonnen.

Werken kruispunt Bredabaan met Essensteenweg en Sint-Jobsesteenweg lopen maand vertraging op: tot eind november omrijden van Essen naar Brasschaat via Wuustwezel Het Agentschap Wegen en Verkeer legt het kruispunt van de Bredabaan met Essensteenweg (N1) en Sint-Jobsesteenweg (N117) opnieuw aan. Die werken lopen nu een maand vertraging op. De einddatum ligt …Workshop laat zien hoe je grafzerk moet schoonmaken headtopics.com

Naar aanleiding van 1 november werd in Wuustwezel een speciale workshop gegeven waar mensen leerden hoe ze een grafzerk moeten schoonmaken.Wie al eens graag naar boven tuurt, kan vanavond en morgenavond door een telescoop naar de hemel kijken.

Ook dieren in Antwerpse Zoo ontsnappen niet aan HalloweenMooie beelden uit de Antwerpse Zoo... want ook daar is het natuurlijk volop Halloween. De verzorgers laten hun creativiteit de vrije loop en trakteren de dieren op pompoenen in alle maten en gewichten. En de dieren, die amuseren zich erop los. Lire la suite ⮕

Gillen in het donker: 7 films om te streamen met HalloweenEen bekende hond zei ooit dat je moet fluiten als je bang bent in het donker. Maar wat als dat gefluit niet van jou komt? Halloween vraagt om een potje zelfgezocht huiveren, speels dan wel gemeend. Zeven filmtips! Lire la suite ⮕

Une mauvaise habitude des visiteurs sévèrement punie en cette période d’Halloween à Walibi : « Tout manquementLes nocturnes durant la période d’Halloween sont un must à Walibi. Mais les responsables de la sécurité et les acteurs qui jouent les monstres dans les maisons hantées, doivent rester très vigilants. Lire la suite ⮕

Romano Nervoso revient avec un titre pour Halloween qui annonce son nouvel albumRoman Nervoso, le célèbre groupe de rock louviérois a sorti cette semaine un nouveau clip sur YouTube nommé « It’s Halloween ». Il s’agit du premier single de son nouvel album qui sortira dans quelques mois. Lire la suite ⮕

Spaanse verpleegkundigen zijn de ‘slutty nurses’ op Halloween beuSpaanse verpleegkundigen roepen handelaars op om geen ‘slutty nurse’-Halloweenkostuums meer te verkopen. Ze klagen dat die het imago van verpleegkundigen schaden en een ‘geseksualiseerd, triviaal en frivool’ beeld van de vrouw in stand houden. Lire la suite ⮕