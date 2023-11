Speelt herfststorm Lierse Novemberfoor parten?

Donderdag in alle vroegte bereikt storm Ciarán ons land. Het KMI kondigde voor donderdag van 4 tot 23u alvast code geel voor wind af. In het binnenland worden windstoten van 80 tot 100 kilometer per uur voorspeld.

Zorgt herfststorm Ciarán ervoor dat enkele attracties op de Lierse Novemberfoor niet mogen openen? “Die beslissing neem ik donderdag op basis van de weersverwachtingen en op advies van de rampencoördinator en onze brandweer. Voorlopig is het nog te vroeg om een beslissing te nemen, want het weerbeeld is nog behoorlijk grillig”, zegt burgemeester Rik Verwaest (N-VA).

IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. De Hans Vanaken van Bucovina Loenhout, 14-0 in Tubantia en de club der 0-punters is een lid armer In provinciale is het ook plezant, vraag dat maar aan de mannen van Bornem die door een knappe zege op Lint hun eerste punten van het seizoen pakten. En in Bucovina Loenhout hebben ze zondag voor …Een 50-jarige man stond in de rechtbank in Mechelen terecht voor een poging tot diefstal in Lier. Samen met een vrouw gedroeg hij zich erg verdacht in een kledingzaak. headtopics.com

Hooikt boekte uit een zege op Wavria. De wedstrijd eindigde op 0-2 door doelpunten van Sherjill Jermaine Mac-Donald en Rik Vermeulen.In elke reeks werd er dit weekend gevoetbald. Van de Jupiler Pro League tot en met 4de provinciale, het was een weekend vol wedstrijden en doelpunten. Hieronder vind je een overzicht van de …Lyra-Lierse startte het seizoen zonder glans. Een overvolle ziekenboeg en de nodige pech zorgden ervoor dat het tij dringend moest keren.

IN BEELD. De carport of zelfs hele benedenverdieping ombouwen tot spookhuis voor Halloween, het gebeurt: “De laatste weken woonden we in een horrorhuis”IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. De Hans Vanaken van Bucovina Loenhout, 14-0 in Tubantia en de club der 0-punters is een lid armerHuisbaas trekt stekker uit Bistro PAPS: contract met chef-kok opgezegd headtopics.com

Starturen Koppenbergcross aangepast in functie van bekermatch tussen Lierse en AntwerpMet de Koppenbergcross wordt de eerste van een rist klassiekers in het veld afgewerkt. Wie wint op de Bult van Melden mag al meteen van een geslaagde start van het seizoen spreken. Hieronder alles wat u moet weten van deze mythische wedstrijd. Lire la suite ⮕

Lierse blikt in filmpje vooruit op bekerclash met Antwerp: “Kuis jullie tenen maar uit”En of ze bij Lierse K. uitkijken naar het bekerduel tegen Antwerp. De Pallieters heten de landskampioen welkom met een filmpje over de vorige onderlinge confrontaties en met een waarschuwing: “Kuis jullie tenen maar uit.” Lire la suite ⮕

‘Iran speelt met zijn schaduwoorlog een gevaarlijk spel’Iran trekt in het Midden-Oosten aan veel touwtjes. Maar blijft het zelf buiten de vuurlinie? Lire la suite ⮕

Balense Nayah (10) speelt rol in musical HairsprayDe 10-jarige Nayah Bertels uit Balen speelt binnenkort mee in de feelgood musical Hairspray die vanaf 14 maart 2024 loopt in Antwerpen, Gent en Hasselt. Samen met twee andere actrices speelt ze de rol van Little Inez in de musical. Lire la suite ⮕

Jeugdtheater Globe speelt psychologische thriller met kleine bezettingDrie acteurs van jeugdtheater Globe uit Rijkevorsel hebben de voorbije maanden gerepeteerd voor het toneelstuk Ambigu. De vereniging is gekend voor komische voorstellingen, maar heeft deze keer voor een psychologische thriller gekozen. Omdat die het best tot haar recht komt op een intieme plaats, vinden de voorstellingen plaats in zaal De Singer. Lire la suite ⮕

Gezocht op Instagram: man+dansje+grote onderbroekAn Olaerts is haar Instagramman kwijt. Het algoritme bracht hem, met zijn dansjes en zijn grote onderbroek, in haar leven. Maar vind zo iemand maar eens terug. Lire la suite ⮕