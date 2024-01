Speelgoedketen Fun op rand van faillissement

Speelgoedketen Fun staat op de rand van het faillissement. Er start maandag een uitverkoop om de lonen van het personeel te kunnen betalen. “We zoeken potentiële overnemers”, zegt het management.Het gaat slecht bij Fun. De verkoop daalt, en de marge is erg klein op wat er wel verkocht wordt. Mensen kopen hun speelgoed tegenwoordig vaker online.

Het management spreekt over een “zeer moeilijk extern klimaat gekenmerkt door een buitengewone inflatie en een daling van de consumptie, in combinatie met de achteruitgang van de speelgoedsector en de toegenomen concurrentie van digitale spelers”. Een plan is er nog niet. “Het management is tot de conclusie gekomen dat initiatieven om de winstgevendheid van de winkels te verbeteren de trend waarschijnlijk niet zullen kunnen keren”, zegt general manager Jan Foblets in een boodschap aan het personeel. “De economische situatie van Fun is in haar huidige vorm onhoudbaar geworden.”Er zijn in Vlaanderen 29 Fun-winkels, goed voor 208 werknemer





