Speciale oogst: boer vindt courgette in de vorm van een zwaan in Lo-Reninge

Bij de biodynamische boerderij "De Blauwe Spie" in Noordschote bij Lo-Reninge is onlangs een courgette in een speciale vorm geoogst. Ze lijkt bijzonder veel op een zwaan met een groen-zwarte snavel.

"Naast groene courgettes, telen we ook gele en witte in allerlei formaten", zegt Mattias Plaetevoet van De Blauwe Spie. "Daar zit soms wel eens een misvormd exemplaar tussen. Zo’n buitenbeentje maakt het extra geestig tijdens het oogsten. We proberen er altijd iets moois in te zien. Niet alles moet uniform en gelijk zijn."

De courgettezwaan heeft niet lang geleefd. "Ze is al in de soep beland. Die was heel lekker", lacht Mattias nog.West-Vlaanderen

