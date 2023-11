Spaanse verpleegkundigen zijn de ‘slutty nurses’ op Halloween beu

’-halloweenkostuums meer te verkopen. Ze klagen dat die het imago van verpleegkundigen schaden en een “geseksualiseerd, triviaal en frivool” beeld van de vrouw in stand houden.“Met Halloween en Allerheiligen in het verschiet betreurt de Algemene Raad voor Verpleegkundigen de wildgroei aan beledigende en vernederende kostuums voor ons beroep.” Dat zei de Spaanse raad voor verpleegkundigen in een verklaring.

Ze hebben schoon genoeg van de ‘sletterige’ verpleegsteroutfits die rond Halloween massaal over de toonbank gaan. De raad telt zo’n 330.000 mannelijke en vrouwelijke verpleegkundigen. De kostuums horen niet thuis in een moderne, geëmancipeerde samenleving, vinden ze.

“Neem nu de kortgerokte, sexy verpleegster-kostuums die geen enkele gelijkenis vertonen met onze echte uniformen”, schrijft de raad. “Intussen zijn dat typische halloweenkostuums geworden. Ook onder jongeren en kinderen.” De raad roept verkopers op om te stoppen met de kleren aan te bieden. headtopics.com

Bezoekers de stuipen op het lijf jagen, is enorm lucratief voor pretparken: “Halloween is onze beste periode”’ moeten uit de rekken, vindt de raad. Ze linken verpleegkundigen aan dood en moord, terwijl hun job net verzorgen en genezen is.

“Zowel vrouwelijke als mannelijke verpleegkundigen zijn de jaarlijkse golf sexy, moordlustige of zombie-achtige verpleegsters beu. Het beledigt hen”, zei de voorzitter van de raad, Florentino Pérez Raya. “De kostuums schaden het imago van het beroep.”In de strijd tegen de sexy verpleegsters spelen ouders een sleutelrol, zegt de raad nog. “We bekritiseren niet alleen Halloween, maar ook vrijgezellenfeestjes, carnavals en dergelijke waar de kostuums gedragen worden. headtopics.com

Verpleegkundigen in Canada hielden vorig jaar een vergelijkbaar pleidooi en zeiden dat de “erotisering van het beroep” door de kostuums sociaal en professioneel onaanvaardbaar was. “Het is tijd dat we de perceptie veranderen”, zei de voorzitter van de Orde van Verpleegkundigen in Québec toen. “Verpleegkundigen beoefenen een wetenschappelijk beroep. Hun expertise moet erkend en gewaardeerd worden.

Spaanse verpleegkundigen zijn de ‘slutty nurses’ op Halloween beuSpaanse verpleegkundigen roepen handelaars op om geen ‘slutty nurse’-Halloweenkostuums meer te verkopen. Ze klagen dat die het imago van verpleegkundigen schaden en een ‘geseksualiseerd, triviaal en frivool’ beeld van de vrouw in stand houden. Lire la suite ⮕

Spaanse verpleegkundigen zijn de ‘slutty nurses’ op Halloween beuSpaanse verpleegkundigen roepen handelaars op om geen ‘slutty nurse’-Halloweenkostuums meer te verkopen. Ze klagen dat die het imago van verpleegkundigen schaden en een “geseksualiseerd, triviaal en frivool” beeld van de vrouw in stand houden. Lire la suite ⮕

Voormalige voorzitter Spaanse voetbalbond Luis Rubiales na kusincident voor drie jaar geschorstLuis Rubiales, de voormalig bondsvoorzitter van Spanje, is voor drie jaar geschorst door de FIFA. Naar aanleiding van het kusincident met Jennifer Hermoso is Rubiales nu geschorst. Dat maakte de FIFA maandag bekend. Lire la suite ⮕

Voormalige voorzitter Spaanse voetbalbond Luis Rubiales na kusincident voor drie jaar geschorstLuis Rubiales, de voormalig bondsvoorzitter van Spanje, is voor drie jaar geschorst door de FIFA. Naar aanleiding van het kusincident met Jennifer Hermoso is Rubiales nu geschorst. Dat maakte de FIFA maandag bekend. Lire la suite ⮕

Van bebloede babe tot Morticia Addams: deze sterren zijn helemaal klaar voor HalloweenOp dinsdag 31 oktober is het weer Halloween, de griezeligste avond van het jaar. Bekend Hollywood viert graag mee en haalt werkelijk alles uit de kast. De leukste vermommingen op een rij. Lire la suite ⮕

Romano Nervoso revient avec un titre pour Halloween qui annonce son nouvel albumRoman Nervoso, le célèbre groupe de rock louviérois a sorti cette semaine un nouveau clip sur YouTube nommé « It’s Halloween ». Il s’agit du premier single de son nouvel album qui sortira dans quelques mois. Lire la suite ⮕