Sommet européen : l'Europe demande la mise en place de couloirs et de pauses humanitaires au Proche-Orient

Le Conseil européen a appelé jeudi à l'instauration de couloirs et de 'pauses humanitaires' pour les habitants de Gaza, au premier jour du Sommet européen d'automne, à Bruxelles.

Côté belge, on mettait en garde contre le risque de 'se perdre dans la sémantique', l'important étant l'accès de l'aide humanitaire à la population civile. Après quelques heures de discussions, la formulation retenue est au pluriel: des 'pauses humanitaires', dont le caractère répétitif laisse entrevoir la poursuite de l'action militaire d'Israël contre le groupe reconnu terroriste par l'UE.

