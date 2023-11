Soldats israéliens ordonnent aux Gazaouis de se rendre dans l'hôpital al-Chifa

Des dizaines de soldats israéliens, certains cagoulés et tirant en l'air, ordonnent aux Gazaouis réfugiés dans l'hôpital al-Chifa de se rendre: la bataille autour du plus grand hôpital de la bande de Gaza se déroule désormais dans ses services et ses étages, raconte un journaliste sur place.

Des soldats israéliens lancent dans des haut-parleurs, en arabe avec un fort accent: 'Tous les hommes de 16 ans et plus, levez les mains en l'air et sortez des bâtiments vers la cour intérieure pour vous rendre'. L'armée israélienne mène mercredi une opération 'ciblée' contre le Hamas dans l'hôpital al-Chifa, le plus important de la bande de Gaza où s'entassent des milliers de personnes mais qui reste considéré comme un site militaire stratégique du mouvement islamiste par Israël et les États-Uni

:

RTBFİNFO: Gaza : opération israélienne dans l'hôpital al-Chifa à GazaL'armée israélienne mène mercredi une opération 'ciblée' contre le Hamas dans l'hôpital al-Chifa, le plus important de...

La source: RTBFinfo | Lire la suite »

RTLİNFO: Quarante-quatre soldats israéliens tués à Gaza depuis le début de la guerreL'armée israélienne a annoncé lundi la mort de deux nouveaux soldats dans les combats dans la bande de Gaza , portant à 44 le total de ses militaires tués dans le territoire palestinien depuis le début de la guerre avec le Hamas .

La source: rtlinfo | Lire la suite »

RTBFİNFO: Guerre Israël-Gaza : un bâtiment occupé par du personnel de l'Onu attaqué à GazaIsraël a attaqué un bâtiment dans le sud de la bande de Gaza , occupé par des membres du personnel des Nations unies...

La source: RTBFinfo | Lire la suite »

RTL SPORT: Le directeur de l'hôpital al-Chifa nie avoir refusé du carburant israélienL'hôpital al-Chifa de Gaza n'a pas refusé de carburant israélien sous pression du Hamas , a indiqué le directeur du plus grand hôpital de l'enclave palestinienne, Mohammad Abu Salamia.

La source: RTL sport | Lire la suite »

SUDİNFO_BE: Conflit israélo-palestinien : le directeur de l’hôpital al-Chifa nie avoir refusé du carburant israélienL’hôpital al-Chifa de Gaza n’a pas refusé de carburant israélien sous pression du Hamas , a indiqué le directeur du plus grand hôpital de l’enclave palestinienne, Mohammad Abu Salamia.

La source: sudinfo_be | Lire la suite »

RTL SPORT: Israël appelle de nouveau les Gazaouis à fuir vers le sud de l'enclave palestinienneL'armée israélienne a, une fois de plus, demandé aux Palestiniens présents dans le nord de la bande de Gaza de fuir vers le sud de l'enclave, a-t-on appris lundi. Le 'couloir d'évacuation' sera ouvert de 09h00 à 16h00 locales, soit de 08h00 à 15h00 en Belgique, a publié l'armée sur le réseau X, anciennement Twitter.

La source: RTL sport | Lire la suite »