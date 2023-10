Soirée mouvementée à l’étranger : l’Atlético et Witsel enchaînent, Naples remonte deux buts, Lyon porte

L’Atlético Madrid, avec Axel Witsel en défense centrale, a pris la mesure d’Alavés 2-0 dimanche, lors de la 11e journée du championnat d’Espagne de football.Rodrigo Riquelme (26e) et Alvaro Morata (45e+1) ont offert une sixième victoire consécutive aux Colchoneros.

Lyon va porter plainteL’Olympique lyonnais a annoncé dimanche soir dans un communiqué qu’il allait « porter plainte ces prochains jours » et « accompagner toute personne qui souhaitera faire de même », à la suite des incidents survenus avant la rencontre annulée OM-OL.

Alain Pire Expérience en concert : soirée rock psychédélique au Bar à Goûts (Chiny) le 4 novembreAlain Pire Expérience est un groupe de rock psychédélique de la région de Huy. Il sera en concert au Bar à Goûts à Jamoigne le 4 novembre prochain, dès 20h30. Lire la suite ⮕

Soirée chargée pour la police à Theux ce samedi soir : 12 permis retenus ou retirésTheux a été le théâtre ce samedi soir d’un contrôle de la zone de police Fagnes. Sur 138 véhicules, 12 ont dû rester immobilisés pour un retrait de permis allant de 3 heures à 15 jours. Lire la suite ⮕

OL reporté : le bus de Lyon caillassé à Marseille, Fabio Grosso blessé à la têteLe bus de l'équipe de l'Olympique lyonnais a été visé par des projectiles dimanche avant le match contre l'Olympique de... Lire la suite ⮕

Wedstrijd Lyon-Marseille afgelast na aanval op spelersbusIn Frankrijk is de voetbalmatch tussen Marseille en Lyon in het Stade Vélodrome uitgesteld nadat de spelersbus van Lyon werd bekogeld met stenen. Coach Fabio Grosso en zijn assistent zijn daarbij verwond. Lire la suite ⮕

Le bus de Lyon caillassé avant le match contre Marseille, Grosso blesséLe bus de l'équipe de l'Olympique lyonnais a été visé par des projectiles dimanche (20h45) avant le match contre l'Olympique de Marseille au Stade Vélodrome, et l'entraîneur lyonnais Fabio Grosso a été blessé selon des médias. Lire la suite ⮕

Le bus de Lyon caillassé avant le match contre Marseille, Fabio Grosso blessé à la têteLe bus de l'équipe de l'Olympique lyonnais a été visé par des projectiles dimanche avant le match contre l'Olympique de... Lire la suite ⮕