Soignies se défait de Boitsfort et poursuit son incroyable premier tour: «Notre

Les pompiers de La Louvière en deuil : « L’adjudant Hubert Leeman, héros anonyme, mérite notre reconnaissance Nous l’avions rencontré le 7 octobre dernier en compagnie de trois générations de pompiers louviérois, à la Maison de Mariemont. Des hommes qui nous avaient raconté des épisodes d’intervention aussi incroyables qu’héroïques. Trois semaines plus tard, l’Adjudant Hubert Leeman a poussé son dernier soupir, à l’âge de 90 ans. Lire la suite ⮕

«Nous allons prendre un moment pour faire notre deuil»: les acteurs de «Friends» «totalement effondrés» aprèsLes acteurs de la série «Friends» ont expliqué lundi être «totalement effondrés» après la mort du comédien Matthew Perry, qui incarnait leur camarade «Chandler» dans cette série culte. Lire la suite ⮕

Plus de cent localités bombardées: l’Ukraine dénonce la plus grande attaque russe depuis le début de l’annéeSuivez toutes les informations sur la guerre en Ukraine, en direct via notre live. Lire la suite ⮕

Kiev rejette les accusations de Moscou après l’assaut d’un aéroport par une foule anti-IsraëlSuivez toutes les informations sur la guerre en Ukraine, en direct via notre live. Lire la suite ⮕

Les impacts du réchauffement climatique sous-évalués par les économistes, selon une ONGLes économistes sous-estiment les impacts économiques du changement climatique, ce qui n’incite ni le secteur financier... Lire la suite ⮕

Renaud Dehareng , 13e à Lorient où les bateaux sont à l'arrêt, les Imoca au HavreLes départs des trois flottes de bateaux engagées sur la Transat Jacques-Vabre, toujours à quai au Havre et à Lorient en raison de la tempête Ciaran, sont encore incertains, ont annoncé les organisateurs mercredi. Trois Belges sont concernés. Lire la suite ⮕