Sofie Engelen verlaat radiozender Willy: “Geen zorgen, ik verdwijn niet van het toneel”

Topdokter Ilse Degreef geeft tips om gezond te blijven: “Snoei nooit met twee.

Die gevolgen zie ik vaak op de operatietafel”Zes maanden geleden was hij kerngezond, nu kan Yasin (17) zijn kamer niet meer uit: familie is wanhopig op zoek naar stamceldonorLIVE. Oorlog tussen Israël en Hamas: volg het nieuws hier op de voet

“Geen probleem mevrouw, ik kom eraan”: ‘Superman’ zet les aan UGent op steltenEen student heeft een les aan de UGent verstoord door verkleed als superman door het auditorium te lopen. Rector Rik Van de Walle keurt het incident fors af. “Het minste wat je mag verwachten is dat studenten zich weten te gedragen.” Lire la suite ⮕

2.500 lokale agenten te weinig en geen beterschap in zicht: zone Berlaar-Nijlen is koploperDe politiezones uit de provincie Antwerpen hebben allemaal samen bijna 110 agenten te weinig, in Vlaanderen gaat het om een totaal van 800 mensen. Voor heel het land loopt het tekort op tot meer dan 2.500. Lire la suite ⮕

Leerlingen zijn geen prestatiemachines, topsporters evenminZou het geen idee zijn mochten onderwijsexperts eens enkele maanden zelf voor de klas staan, vraagt Hanna Vandenbussche zich af. Lire la suite ⮕

“Geen probleem mevrouw, ik kom eraan”: ‘Superman’ zet les aan UGent op steltenEen student heeft een les aan de UGent verstoord door verkleed als superman door het auditorium te lopen. Rector Rik Van de Walle keurt het incident fors af. “Het minste wat je mag verwachten is dat studenten zich weten te gedragen.” Lire la suite ⮕

“Zwijggeld is vooral voor het slachtoffer geen goed idee”: experts na grensoverschrijdend gedrag bij VooruitWat met een werknemer die zich na de uren schuldig maakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag en het slachtoffer dat geld ontvangt om daarover te zwijgen? Professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis (KU Leuven, IDEWE) en advocaat arbeidsrecht Vincent Cauwels (Kwint advocaten) lichten toe. Lire la suite ⮕

“Zwijggeld is vooral voor het slachtoffer geen goed idee”: experts na grensoverschrijdend gedrag bij VooruitWat met een werknemer die zich na de uren schuldig maakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag en het slachtoffer dat geld ontvangt om daarover te zwijgen? Professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis (KU Leuven, IDEWE) en advocaat arbeidsrecht Vincent Cauwels (Kwint advocaten) lichten toe. Lire la suite ⮕