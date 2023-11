Sloophamer gaat door Heilige familie: nieuwbouw klaar tegen start schooljaar in 2025

Storm Ciarán speelt ook Sinterklaas parten: kindervriend ruilt schip en koets voor autoHet gebouw van de Heilige Familie in Boonhemstraat in Sint-Niklaas is met de grond gelijk gemaakt. Op de site wordt straks een nieuwbouwproject neergepoot waarin zowel de lagere als de secundaire …Het Romain De Vidtspark en Mercatorpark in Sint-Niklaas zullen donderdag niet toegankelijk zijn omwille van het voorspelde noodweer.

De Sint-Niklase marktkramers hoeven in november geen standgelden te betalen voor de donderdagse markten. Het Sint-Niklase stadsbestuur wil daarmee mogelijks omzetverlies omwille van de komst van …Oudste man van België Jaak Broeckx (109) overleden: Albert Van Raemdonck (107), soldaat tijdens WOII, volgt hem op

Crematoria schakelen over van gas- naar elektrische ovens: energieverbruik daalt, maar ze werken wel iets trager Luc (62) en Marco (28) openen nieuw uitvaartcentrum op Grote Markt: “Afscheid nemen van geliefden moet ook in stadshart kunnen” headtopics.com

Bestuurder gaat met wagen overkop op E17, vraagt aan toegesnelde hulpdiensten om fles wodka te zoeken Jeugdtheater Ondersteboven krijgt 54.000 euro subsidie: “Gebouw brandveiliger en energiezuiniger maken”

Aanrijder toont spijt nadat hij zware crash veroorzaakte: “Slachtoffer verkeerde zelfs even in levensgevaar” Scoutsleider (19) die nipt aan zwaar ongeval ontsnapte, komt er met werkstraf vanaf: “Hij heeft een goede engelbewaarder gehad” headtopics.com

Bert Van Lerberghe prolonge chez Soudal Quick-Step jusqu'en 2025Bert Van Lerberghe, le poisson-pilote du sprinteur Tim Merlier, a prolongé son contrat auprès de Soudal Quick-Step... Lire la suite ⮕

Bert Van Lerberghe prolonge chez Soudal Quick-Step jusqu'en 2025Bert Van Lerberghe, le poisson-pilote du sprinteur Tim Merlier, a prolongé son contrat auprès de Soudal Quick-Step jusqu'en 2025. La formation de Patrick Lefevere en a fait l'annonce par un communiqué, mardi. Lire la suite ⮕

Spooky Spooky in het Veltwijckpark: Griezelige halloweenwandeling rond het kasteelWat is er griezeliger dan een wandeling in een park op de avond van Halloween. Spoken, vampiers, zombies, klopgeesten en andere vreemde wezen komen dan plots tot leven. Het park wordt een spookhuis. Lire la suite ⮕

Kostuums van ‘Kulderzipken’ waren bijna op het stort beland: “Het kleedje van Prinses Prieeltje kunnen recuperPieterjan en Jeff praten in Achter de schermen met Ianka Fleerackers en Michael Pas, de hoofdrolspelers van Kulderzipken. De legendarische Vlaamse jeugdreeks ging 26 jaar geleden na twee seizoenen van antenne, maar menig millennial herinnert zich de avonturen van de rebelse prinses Prieeltje en de slimme boerenzoon die haar hart wil veroveren. Lire la suite ⮕

ahum - mensen in het Funerarium”: dit vindt ons testpanel van het meest morbide spookhuis in BelTussen de wachtrijen loopt vaak al een creep rond met een luide en stinkende kettingzaag. Maar hoe eng zijn de spookhuizen die de Belgische pretparken inrichten voor Halloween nu echt? Wij testen het uit, met een panel van jonge durvers/broekschijters . Hoe hoog onze testers de fear factor van hun ervaring inschatten, beoordelen ze na afloop. Lire la suite ⮕

‘Slimme kiezers meer stemmen geven dan andere: waarom niet?’Het is een taboe om het verdict van de kiezer in twijfel te trekken. Lire la suite ⮕