Sloop voormalig gebouw milieudienst op de Dam begonnen om plaats te maken voor buurtparkje

Enkele flinke happen met de stalen tanden van de sloopkraan waren voldoende om meteen een flinke hap uit de gevel van het gebouw te halen. Het pand op de hoek van de Kalverstraat met de Slachthuislaan was jarenlang het hoofdkwartier van de stedelijke milieudienst en de opleiding diergeneeskunde en staat al een aantal jaren leeg.

In aanloop van de sloop werd asbest van maar liefst de oppervlakte van een voetbalveld weggehaald uit het gebouw. Ofwel om en bij de 5.000 m2 van het spul. De voorbereiding en de sloop van het gebouw kost alleen al 2 miljoen euro.De sloop moet in januari van volgend jaar klaar zijn. Dan wordt in fasen gestart met de aanleg van de Kalverwei en de herinrichting van een aantal straten en kruispunten in de buurt. “De Kalverwei gaat een parkje worden voor de buurtbewoners van ongeveer 10.

De aannemer neemt maatregelen om de hinder van de sloop voor de naastgelegen basisschool zo veel mogelijk te beperken. De afbraakwerken langs de zijde van de school worden in de herfstvakantie gedaan. Daarna wordt er rekening gehouden met de schooluren om conflicten tussen voetgangers, fietsers en vrachtvervoer te beperken. headtopics.com

