Slachtoffers van heksenvervolging krijgen eerherstel: 'Het gaat lang niet alleen om oude, gemarginaliseerde vrEeuwen nadat sommigen van hen op de brandstapel eindigden, krijgen de slachtoffers van de heksenvervolging in Gent eerherstel. De stad onthulde dinsdag in het Prinsenhof een gedenkplaat voor zestig vermeende heksen. 'Ook vandaag blijft het belangrijk om mechanismen van uitsluiting te begrijpen.



Het Vierde Oor viert 40ste verjaardag met 'Showtime': "Geen herhalingen, maar scènes uit het leven gegrepen"Theatergroep Het Vierde Oor uit Olen blaast dit jaar 40 kaarsjes uit. Ze vieren die verjaardag met de opvoering van Showtime. Dat is een voorstelling waarbij de toeschouwers figuurlijk van de ene hilarische scène naar een andere magische of poëtische beleving zappen.



Hoe het komt dat de prijs van kleine auto's door het dak gaatKleine auto's zijn dubbel zo snel in prijs gestegen als de inflatie. Hoe komt dat?



Dewinter doorkruist imago-operatie Van Grieken: 'Het cordon sneuvelt over het politiek lijk van De Wever'Terwijl Tom Van Grieken Vlaams Belang net als bestuurspartij probeert te propageren, haalt Filip Dewinter – met steun van zijn voorzitter – nog eens als vanouds uit naar de moslims, de VRT en Bart De Wever.



Krasse senioren nemen het op in zitnetbalcompetitie: "Als het nog kan, volgend jaar zeker nog eens"Zorgpunt Waasland heeft dinsdagmiddag een netbalwedstrijd georganiseerd voor senioren. Die namen het per voorziening op tegen de anderen. De oudste deelnemer was 98 jaar oud.



'Bij het onderzoek naar het coronabeleid van Boris Johnson, was 'Jaws' niet ver weg'De psychologie heeft er vast een term voor, voor mensen die zich identificeren met een personage uit een roman. Er schijnen miljoenen mensen rond te lopen

