Ski alpin : le Norvégien Braathen raccroche sur fond de conflit avec sa fédération

Le jeune talent norvégien du ski alpin Lucas Braathen, petit globe du slalom l’hiver dernier, a annoncé vendredi qu’il mettait un terme à sa carrière, à 23 ans seulement, après un conflit avec la Fédération norvégienne de ski.

Pour la première fois depuis des années, je me sens libre', a-t-il dit. Braathen et sa fédération sont en désaccord depuis plusieurs années sur le droit à l’image des athlètes et le conflit s’est amplifié cet automne quand le jeune champion a participé à une campagne publicitaire pour une marque de vêtements concurrente de celle qui sponsorise la fédération.

