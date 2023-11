SK Beveren zet wederopstanding verder en knikkert nu ook eersteklasser Westerlo uit de beker: “Dit zat er al l

Nieuwe tegenvaller voor Kemphanen: tweedeklasser Beveren duwt Westerlo met 3-1 naar vroegtijdige bekerexit

Een nieuwe opdoffer voor Westerlo: tweedeklasser Beveren knikkert Kemphanen genadeloos uit de bekerWesterlo is niet opgestaan uit de doden. De rode lantaarn uit de Jupiler Pro League ligt nu ook genadeloos uit de Croky Cup. Tweedeklasser SK Beveren zorgde voor een nieuwe opdoffer: 3-1. Door deze uitschakeling kunnen de Kemphanen zich volledig focussen op het cruciale tweeluik tegen OH Leuven en Sint-Truiden in de competitie. Lire la suite ⮕

Dirigente van KF Jaak Lemmens geeft haar stokje doorDe muzikanten van de Koninklijke Fanfare Jaak Lemmens uit Zoerle-Parwijs (Westerlo) hebben maandenlang gerepeteerd voor het jaarlijkse concert dat op zaterdagavond 4 november wordt gebracht in de Zoerla in Westerlo. Lire la suite ⮕

LIVE. Westerlo of Beveren, wie tankt na gemiste vertrouwen in de beker?Westerlo en Beveren: twee ploegen waar voor het seizoen veel van verwacht werd in hun respectievelijke competitie, maar allebei hebben ze hun start compleet gemist. Lire la suite ⮕

Ambitieus SK Beveren wil er opnieuw een heuse cupmatch van maken tegen KVC Westerlo: “Ze hebben hier alles teSK Beveren ontvangt woensdagavond eersteklasser KVC Westerlo op de Freethiel. Coach Wim De Decker hoopt er net zoals vorig jaar tegen Antwerp een echte cupmatch van te maken. De Beverse T1 praat over de winstkansen, de magie van de beker en zijn vriendschap met collega Jonas De Roeck. Lire la suite ⮕

Asterix Beveren complète les quarts de finale du tableau fémininPour la dernière rencontre des huitièmes de finale de la Coupe de Belgique de volley-ball féminin, Asterix Beveren n'a pas manqué son rendez-vous face à une formation de deux échelons plus bas, Limal Ottignies (0-3) mercredi soir. Lire la suite ⮕