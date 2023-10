SK Beveren en T1 Wim De Decker gaan op zoek naar bevestiging: “Alles ging deze week vlotter door die zege”

ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven”

Asterix Avo Beveren grijpt groepswinst in CL na winst tegen Alba BlajAsterix Avo Beveren is ongeslagen groepswinnaar geworden in de tweede kwalificatieronde van de CEV Champions League. De Waaslanders versloegen op de slotdag het als topfavoriet gestarte Alba Blaj met 3-0 (25-20, 25-20, 25-19). Iris Vos was met 21 punten het meest trefzeker in deze wedstrijd.

Asterix Beveren termine la phase de qualifications invaincuAsterix Beveren a conclu le second tour qualificatif de la Ligue des Champions féminine de volleyball invaincu suite à une victoire 0-3 face au club roumain d'Alba Blaj (20-25, 20-25, 19-25), jeudi à Veza en Roumanie.

Zwijndrecht voegt zich bij fusiegemeente met Beveren en KruibekeDe gemeenteraad van Zwijndrecht heeft donderdagavond beslist dat de gemeente zich vanaf 2025 bij de nieuwe fusiegemeente met Beveren en Kruibeke zal voegen.

Beveren en Kruibeke verwelkomen nieuwe fusiepartner Zwijndrecht met open armen: "Er zijn wonden geslagen, nu mNadat Zwijndrecht donderdagavond beslist heeft om mee in een nieuwe fusiegemeente te stappen met Beveren en Kruibeke, rollen die laatsten de rode loper uit voor hun nieuwe partner.

Asterix Beveren profite de la victoire de Blaj pour rejoindre la phase de poulesAsterix Beveren est assuré de se hisser en phase de poules de la Ligue des Champions féminine de volleyball grâce à son succès 3-0 face au club tchèque de Brno (25-11, 25-14, 25-17) et à celui de Blaj face à Zagreb 3-2 (21-25, 25-21, 26-28, 25-15, 15-13).

Twee maanden na overlijden van wielerbelofte Tijl De Decker probeert broer Alfdan het leven te hervatten: "WeZo zou het gaan. Tijl De Decker zou wielerprof worden. Zijn eerste zege tussen de profs was al binnen, Parijs-Roubaix bij de beloften had hij op zak, het contract was getekend. Tot alles ophield. Op 25 augustus 2023 overlijdt Tijl De Decker (22) na een fataal ongeval op training.