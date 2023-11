SJOTCAST. Frank en Franky #5: “KV Mechelen heeft te veel kwaliteit om te zakken: Steven Defour moet zich zorge

n maken”En op het Kiel is ‘t Halloween: Club Brugge smeert Beerschot 0-6 aan met dank aan wervelende Andreas Skov OlsenTopdokter Ilse Degreef geeft tips om gezond te blijven: “Snoei nooit met twee. Die gevolgen zie ik vaak op de operatietafel”

Eerste bekerstunt is een feit: KV Oostende wipt zwak EupenEupen is de eerste eersteklasseclub die uitgeschakeld is in de Croky Cup van dit seizoen. Het werd in de 1/16de finales op eigen veld geklopt door KV Oostende, nochtans de voorlaatste in de Challenger Pro League. Lire la suite ⮕

Thijs Coninckx (20) trapte Knokke voorbij KV Mechelen naar zevende hemel: “Laat Club nu maar komen”Feestjes bouwen moet je ze in Knokke niet meer leren, maar hoe een eersteklasser uitschakelen in de beker ook niet. De ruim 2.500 supporters hadden er voor de match tegen KV Mechelen al een goed oog in en uiteindelijk haalde RKFC het met de strafschoppen. Sergio zweepte de VIP-ruimte nog eens op. Lire la suite ⮕

P2A: Frank Meunier n’est plus l’entraîneur du FCO NamurLe coach a été remercié ce mardi. Lire la suite ⮕

Steven Defour begrijpt de vragen rond zijn positie van KV Mechelen-trainer na bekerblamage: “Dit is schandelijTrainer Steven Defour hoopte na de 1 op 18 in de competitie vertrouwen te tanken in de beker. Niets was minder waar, want KV Mechelen ging er na strafschoppen uit tegen Knokke (Eerste Nationale). Lire la suite ⮕

Fred Vanderbiest gaat met KV Mechelen op bezoek in ‘zijn’ Knokke: “Het beeld van Knokke is bij de haren gegrepZoals de meeste eersteklassers werkt KV Mechelen zijn zestiende finale van de Croky Cup op verplaatsing af. Een uitmatch dus, behalve dan voor Fred Vanderbiest (46). De Mechelse assistent-coach woont al vijf jaar lang op 500 meter van het Burgemeester Graaf Leopold Lippens Park en kan straks, als hij wil, te voet naar huis. Lire la suite ⮕

De garagist die KV Mechelen uit de beker knikkerde: “Ik was al van 6 uur ’s ochtends aan het werk”’t is nie waar hè! KV Mechelen liet zich uit de beker knikkeren door een garagist. Ruben Vanraefelghem (30), kapitein van amateurclub Knokke, doet zijn relaas. “We hebben ons goed laten gaan. Gelukkig moest ik voor één keer niet gaan werken.” Lire la suite ⮕