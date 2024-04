Six travailleurs humanitaires étrangers tués dans une frappe israélienne à Gaza

Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé lundi la mort de six travailleurs humanitaires étrangers et de leur chauffeur palestinien après une frappe israélienne sur leur véhicule dans le centre de la bande de Gaza. Plusieurs heures plus tard, le Premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahou a reconnu une frappe israélienne 'non intentionnelle'.

'Cela arrive dans une guerre, nous allons vérifier jusqu'au bout, nous sommes en contact avec les gouvernements et ferons tout pour que cela ne se reproduise plus jamais', a-t-il déclaré Dès les premières annonces, les autorités du Hamas ont fait état de victimes de 'nationalité britannique, australienne et polonaise' arrivées dans un hôpital de Deir el Balah, après 'une frappe aérienne israélienne ayant visé un véhicule de l'organisation américaine World Central Kitchen (WCK)'. Au fil des heures, une autre victime ayant 'la double nationalité américaine et canadienne' a été déclaré

