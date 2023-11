Six semaines après avoir reçu la deuxième greffe de cœur de porc au monde, Lawrence est décédé

01-11-23 20:28:00 / La source: sudinfo_be

Le deuxième patient au monde à avoir reçu une greffe de cœur d’un porc génétiquement modifié est décédé six semaines après son opération, et un an et demi après le décès du premier patient, a annoncé le centre médical américain qui a effectué l’opération.