Six mineurs piégés dans une carrière par un puissant séisme à Taïwan

Six mineurs piégés dans une carrière par un puissant séisme la veille à Taïwan ont été dégagés jeudi par les sauveteurs qui recherchent encore des dizaines de personnes bloquées dans une zone montagneuse de l'île, a indiqué l'agence nationale de gestion des catastrophes. Neuf personnes ont été tuées et 1.050 ont été blessées, selon un nouveau bilan des autorités, dans un tremblement de terre de magnitude 7,4 survenu mercredi, le plus puissant à frapper l'île depuis 25 ans.

Une vidéo publiée par le centre des opérations de secours de l'île a montré un hélicoptère effectuant deux sorties jeudi pour récupérer six mineurs piégés dans une carrière de gypse dans le comté de Hualien (est), près de l'épicentre du tremblement de terre. Les sauveteurs ont localisé des dizaines d'autres personnes piégées dans un réseau de tunnels construits dans cette zone montagneus

