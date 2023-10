Situation 'sous contrôle' dans un aéroport du Daguestan envahi par des manifestants propalestiniens à l’arrivée d’un vol en provenance d’Israël

Plusieurs dizaines d’hommes ont pénétré dimanche soir sur le tarmac et dans le terminal de l’aéroport de Makhatchakala, capitale de la république russe à majorité musulmane du Daguestan, à l’annonce qu’un avion en provenance d’Israël devait y atterrir. L'aéroport a été fermé et les forces de l'ordre ont été déployées sur place, a annoncé l'agence de l'aviation russe.

Selon le média indépendant russe Sota, il s’agit d’un vol de transit qui devait redécoller vers Moscou à 21H00 (19H00 GMT). Avant de pénétrer dans le terminal, plusieurs manifestants avaient également tenté de vérifier les passeports des personnes sortant de l’aéroport à la recherche de citoyens israéliens.

