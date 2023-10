Sioen veut fermer un département du site de Mouscron : 79 emplois menacés !

Le groupe flamand de textile Sioen annonce vendredi vouloir fermer un département sur son site de Mouscron à cause de difficultés sur le marché mondial des fils techniques. Septante-neuf emplois sont menacés.L’entreprise indique que le département est structurellement déficitaire.

